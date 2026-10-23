Суд оштрафовал Чичваркина на 50 000 рублей за нарушение правил для иноагентов
Дорогомиловский районный суд Москвы назначил предпринимателю Евгению Чичваркину
Постановление вынесено 23 октября. Чичваркин признан виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за непредставление иностранным агентом сведений в уполномоченный орган.
В декабре 2025 г. Дорогомиловский суд уже штрафовал Чичваркина на 50 000 руб. по той же статье. Тогда основанием стало непредставление отчетности о деятельности иностранного агента.
16 февраля 2026 г. суд заочно приговорил предпринимателя к девяти годам колонии общего режима по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Ему также запретили администрировать интернет-ресурсы на четыре года и 11 месяцев.
21 ноября 2025 г. Росфинмониторинг включил Чичваркина в перечень террористов и экстремистов. Минюст внес предпринимателя в реестр иностранных агентов в июне 2022 г.