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Суд оштрафовал Чичваркина на 50 000 рублей за нарушение правил для иноагентов

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Дорогомиловский районный суд Москвы назначил предпринимателю Евгению Чичваркину (считается в России иноагентом) административный штраф в размере 50 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Постановление вынесено 23 октября. Чичваркин признан виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за непредставление иностранным агентом сведений в уполномоченный орган.

В декабре 2025 г. Дорогомиловский суд уже штрафовал Чичваркина на 50 000 руб. по той же статье. Тогда основанием стало непредставление отчетности о деятельности иностранного агента.

16 февраля 2026 г. суд заочно приговорил предпринимателя к девяти годам колонии общего режима по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Ему также запретили администрировать интернет-ресурсы на четыре года и 11 месяцев.

21 ноября 2025 г. Росфинмониторинг включил Чичваркина в перечень террористов и экстремистов. Минюст внес предпринимателя в реестр иностранных агентов в июне 2022 г.

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