Суд оштрафовал Чичваркина на 50 000 рублей за нарушение правил для иноагентов

16 февраля 2026 г. суд заочно приговорил предпринимателя к девяти годам колонии общего режима по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Ему также запретили администрировать интернет-ресурсы на четыре года и 11 месяцев.