Чичваркина оштрафовали на 50 000 рублей за неисполнение обязанностей иноагента

В сентябре 2025 г. Чичваркин был заочно арестован Дорогомиловским райсудом Москвы. 19 ноября Дорогомиловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение против предпринимателя и направила в суд его уголовное дело о распространении фейков про армию РФ. По версии следствия, в июле 2024 г. Чичваркин разместил в соцсети публикацию с заведомо ложной информацией о действиях российской армии в ходе спецоперации на Украине. В июле МВД объявило Чичваркина в розыск, указав в графе «основание»: «разыскивается по статье УК».