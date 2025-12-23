Газета
Общество

Чичваркина оштрафовали на 50 000 рублей за неисполнение обязанностей иноагента

Ведомости

Дорогомиловский районный суд Москвы назначил предпринимателю Евгению Чичваркину (считается в России иноагентом) штраф в размере 50 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Чичваркин признан виновным в непредставлении иноагентом сведений в уполномоченный орган (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).

21 ноября Чичваркин был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Внесение его имении в реестр произошло после того, как все участники «Антивоенного комитета России» (организация признана нежелательной на территории РФ) стали фигурантами дела по статьям о насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ) и организации террористического сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Сам комитет объявили «террористическим сообществом».

В сентябре 2025 г. Чичваркин был заочно арестован Дорогомиловским райсудом Москвы. 19 ноября Дорогомиловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение против предпринимателя и направила в суд его уголовное дело о распространении фейков про армию РФ. По версии следствия, в июле 2024 г. Чичваркин разместил в соцсети публикацию с заведомо ложной информацией о действиях российской армии в ходе спецоперации на Украине. В июле МВД объявило Чичваркина в розыск, указав в графе «основание»: «разыскивается по статье УК».

