МВД объявило в розыск бизнесмена Евгения Чичваркина
Бизнесмен Евгений Чичваркин, признанный в России иноагентом, объявлен в розыск. Информация об этом появилась в базе данных МВД.
В графе «основание для розыска» указано: «разыскивается по статье УК». Дополнительные подробности отсутствуют.
11 февраля сообщалось, что на Чичваркина был составлен протокол об участии в деятельности нежелательной организации. Его, как и журналиста Александра Баунова
Министерство юстиции России внесло имя Чичваркина в реестр иностранных агентов в июне 2022 г. В ноябре 2023 г. он был оштрафован на 30 000 руб. за непредоставление сведений о своей деятельности в качестве иноагента.