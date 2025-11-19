Газета
Главная / Общество /

Прокуратура направила в суд дело бизнесмена Чичваркина о фейках про ВС РФ

Ведомости

Дорогомиловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя Евгения Чичваркина (считается в России иноагентом). Его уголовное дело о распространении фейков про Вооруженные силы (ВС) РФ направили в суд. Об этом сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры. 

Чичваркина обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Максимальное наказание по первой статье составляет 10 лет лишения свободы, по второй – два года заключения. 

По данным следствия, в июле 2024 г. Чичваркин разместил в соцсети публикацию с заведомо ложной информацией о действиях российской армии в ходе спецоперации на Украине.

На Чичваркина составлен протокол об участии в нежелательной организации

Общество

Кроме того, включенный в реестр иностранных агентов предприниматель в апреле 2025 г. опубликовал видеоролик и текстовые комментарии к нему на площадке видеохостинга. При этом он не указал, что эти материалы созданы и распространены иноагентом или касаются его деятельности.

10 июля МВД объявило Чичваркина в розыск.

В сентябре Дорогомиловский райсуд Москвы заочно арестовал предпринимателя, удовлетворив ходатайство следствия о мере пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Арест вступит в силу с момента задержания Чичваркина на территории России или его экстрадиции.

