Прокуратура направила в суд дело бизнесмена Чичваркина о фейках про ВС РФ
Дорогомиловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя Евгения Чичваркина
Чичваркина обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Максимальное наказание по первой статье составляет 10 лет лишения свободы, по второй – два года заключения.
По данным следствия, в июле 2024 г. Чичваркин разместил в соцсети публикацию с заведомо ложной информацией о действиях российской армии в ходе спецоперации на Украине.
Кроме того, включенный в реестр иностранных агентов предприниматель в апреле 2025 г. опубликовал видеоролик и текстовые комментарии к нему на площадке видеохостинга. При этом он не указал, что эти материалы созданы и распространены иноагентом или касаются его деятельности.
10 июля МВД объявило Чичваркина в розыск.
В сентябре Дорогомиловский райсуд Москвы заочно арестовал предпринимателя, удовлетворив ходатайство следствия о мере пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Арест вступит в силу с момента задержания Чичваркина на территории России или его экстрадиции.