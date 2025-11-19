Прокуратура направила в суд дело бизнесмена Чичваркина о фейках про ВС РФ

Кроме того, включенный в реестр иностранных агентов предприниматель в апреле 2025 г. опубликовал видеоролик и текстовые комментарии к нему на площадке видеохостинга. При этом он не указал, что эти материалы созданы и распространены иноагентом или касаются его деятельности.