Суд заочно арестовал на два месяца бизнесмена Евгения Чичваркина
Дорогомиловский райсуд Москвы заочно арестовал предпринимателя Евгения Чичваркина
По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Арест начнет действовать с момента задержания Чичваркина на территории России или его экстрадиции.
Бизнесмену инкриминируют распространение фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и неисполнение обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).
10 июля МВД объявило Чичваркина в розыск, указав в графе «основание»: «разыскивается по статье УК». В феврале в отношении него составляли протокол по ст. 20.33 КоАП за участие в деятельности нежелательной организации.
Чичваркин был внесен в реестр иноагентов в июне 2022 г. В ноябре 2023 г. его оштрафовали на 30 000 руб. за непредоставление отчетности о деятельности в качестве иностранного агента.