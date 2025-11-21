Чичваркина внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Также 19 ноября Дорогомиловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение против бизнесмена и направила в суд его уголовное дело о распространении фейков про армию РФ. По версии следствия, в июле 2024 г. Чичваркин разместил в соцсети публикацию с заведомо ложной информацией о действиях российской армии в ходе спецоперации на Украине.