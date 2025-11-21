Газета
Главная / Общество /

Чичваркина внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Ведомости

Бизнесмена Евгения Чичваркина (считается в России иноагентом) внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из реестра ведомства.

Внесение в реестр произошло после того, как все участники «Антивоенного комитета России» (организация признана нежелательной на территории РФ) стали фигурантами дела по статьям о насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ) и организации террористического сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Сам комитет объявили «террористическим сообществом».

Чичваркин, входящий в комитет, в сентябре был заочно арестован Дорогомиловским райсудом Москвы.

Михаил Ходорковский и Дмитрий Гудков внесены в список террористов и экстремистов

Общество

Также 19 ноября Дорогомиловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение против бизнесмена и направила в суд его уголовное дело о распространении фейков про армию РФ. По версии следствия, в июле 2024 г. Чичваркин разместил в соцсети публикацию с заведомо ложной информацией о действиях российской армии в ходе спецоперации на Украине.

Чичваркин был внесен в реестр иноагентов в июне 2022 г. Против него в России также возбуждено дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

