Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд заочно приговорил Чичваркина к девяти годам колонии

Ведомости

Бизнесмена Евгения Чичваркина (считается в России иноагентом) заочно приговорили к девяти годам колонии общего режима в России. Об этом сообщила прокуратура Москвы со ссылкой на решение суда. Суд также запретил ему администрировать интернет-ресурсы сроком на 4 года 11 месяцев.

Его признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Как установило следствие, в июле 2024 г. Чичваркин разместил в соцсети пост об ударе по детской больнице «Охматдет» в Киеве. Кроме того, он публиковал материалы без маркировки иноагента. Ранее бизнесмен уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Гособвинение запрашивало для предпринимателя девять лет колонии и пятилетний запрет на администрирование сайтов.

Чичваркин заочно арестован. Росфинмониторинг внес его в свой перечень террористов и экстремистов в ноябре 2025 г., Минюст включил его имя в реестр иноагентов в июне 2022 г. С 2008 г. бизнесмен проживает в Великобритании.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте