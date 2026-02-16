Суд заочно приговорил Чичваркина к девяти годам колонии
Бизнесмена Евгения Чичваркина
Его признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Как установило следствие, в июле 2024 г. Чичваркин разместил в соцсети пост об ударе по детской больнице «Охматдет» в Киеве. Кроме того, он публиковал материалы без маркировки иноагента. Ранее бизнесмен уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.
Гособвинение запрашивало для предпринимателя девять лет колонии и пятилетний запрет на администрирование сайтов.
Чичваркин заочно арестован. Росфинмониторинг внес его в свой перечень террористов и экстремистов в ноябре 2025 г., Минюст включил его имя в реестр иноагентов в июне 2022 г. С 2008 г. бизнесмен проживает в Великобритании.