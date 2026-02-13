Гособвинитель запросил для Чичваркина девять лет колонии заочно
Гособвинитель обратился к суду с просьбой признать виновным предпринимателя Евгения Чичваркина
Предлагается также на пять лет запретить ему администрировать сайты в интернете.
Следствие полагает, что в июле 2024 г. Чичваркин, находясь за рубежом, разместил в соцсети информацию, которая была заведомо ложной и касалась действий ВС РФ в рамках спецоперации на Украине. ТАСС писал, что Чичваркина обвиняют в распространении фейков об ударе по детской больнице «Охматдет» в Киеве.
Бизнесмен дважды привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). В апреле 2025 г. он разместил на видеохостинге видеоматериалы и комментарии, не указав, что они созданы и распространены иностранным агентом.
Чичваркин обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Он объявлен в розыск.
21 ноября 2025 г. Чичваркина внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.