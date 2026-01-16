Газета
Общество

Чичваркина обвинили в распространении фейков об ударе по больнице в Киеве

Ведомости

Предпринимателя Евгения Чичваркина (считается в РФ иноагентом) обвиняют в распространении фейков об ударе по детской больнице «Охматдет» в Киеве. Об этом сообщает ТАСС. 

Его обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Чичваркин также объявлен в розыск.

По данным следствия, в июле 2024 г. Чичваркин, находясь за пределами России, опубликовал в соцсети информацию, которая была заведомо ложной и касалась действий ВС РФ в рамках спецоперации на Украине.

Прокуратура направила в суд дело бизнесмена Чичваркина о фейках про ВС РФ

Общество

Более того, предприниматель дважды привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), а в апреле 2025 г. разместил на видеохостинге видеоматериалы и комментарии, не указав, что они созданы и распространены иностранным агентом.

Дорогомиловский районный суд Москвы 23 декабря назначил предпринимателю штраф в размере 50 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Чичваркин был признан виновным в непредставлении иноагентом сведений в уполномоченный орган (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).

21 ноября Чичваркин был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

