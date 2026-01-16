Чичваркина обвинили в распространении фейков об ударе по больнице в Киеве

Более того, предприниматель дважды привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), а в апреле 2025 г. разместил на видеохостинге видеоматериалы и комментарии, не указав, что они созданы и распространены иностранным агентом.