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Песков: переговоры с представителями Европы исключать нельзя

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Исключать четырехсторонний формат переговоров по украинскому урегулированию с участием представителей Европы нельзя. Но переговоры, которые по плану состоятся в первой половине ноября в Абу-Даби, пройдут в трехстороннем формате, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.

«Действительно, президент обозначил тему переговоров – это вопросы безопасности для двух стран, для России и Украины, уже после того, как осуществится выход на мирное урегулирование», – сказал Песков.

Песков назвал выход на мирное урегулирование одной из «очень важных составных частей», без которой невозможно комплексное решение. Он также отметил, что трудно сказать, в какой композиции будут дальнейшие обсуждения. Очевидно, что обсуждать архитектуру европейской безопасности без других участников будет невозможно.

«Но начало этого обсуждения будет именно в трехстороннем формате», – подчеркнул Песков.

The Telegraph 23 октября назвала пять возможных кандидатов на роль переговорщика от Евросоюза с Россией по украинскому вопросу. Речь о премьер-министре Италии Джордже Мелони, президенте Финляндии Александре Стуббе, президенте Чехии Петре Павеле, премьер-министре Дании Метте Фредериксен, а также премьер-министре Норвегии Йонасе Гаре Стере.

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