Песков: переговоры с представителями Европы исключать нельзя
Исключать четырехсторонний формат переговоров по украинскому урегулированию с участием представителей Европы нельзя. Но переговоры, которые по плану состоятся в первой половине ноября в Абу-Даби, пройдут в трехстороннем формате, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.
«Действительно, президент обозначил тему переговоров – это вопросы безопасности для двух стран, для России и Украины, уже после того, как осуществится выход на мирное урегулирование», – сказал Песков.
Песков назвал выход на мирное урегулирование одной из «очень важных составных частей», без которой невозможно комплексное решение. Он также отметил, что трудно сказать, в какой композиции будут дальнейшие обсуждения. Очевидно, что обсуждать архитектуру европейской безопасности без других участников будет невозможно.
«Но начало этого обсуждения будет именно в трехстороннем формате», – подчеркнул Песков.
The Telegraph 23 октября назвала пять возможных кандидатов на роль переговорщика от Евросоюза с Россией по украинскому вопросу. Речь о премьер-министре Италии Джордже Мелони, президенте Финляндии Александре Стуббе, президенте Чехии Петре Павеле, премьер-министре Дании Метте Фредериксен, а также премьер-министре Норвегии Йонасе Гаре Стере.