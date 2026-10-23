Песков: переговоры с представителями Европы исключать нельзя

Песков назвал выход на мирное урегулирование одной из «очень важных составных частей», без которой невозможно комплексное решение. Он также отметил, что трудно сказать, в какой композиции будут дальнейшие обсуждения. Очевидно, что обсуждать архитектуру европейской безопасности без других участников будет невозможно.