Трамп предрек немцам потерю страны из-за прекращения поставок газа из РФ
У немцев «не останется страны» из-за сокращения импорта российских энергоносителей, считает бывший президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил во время митинга в штате Огайо, трансляцию вел телеканал C-Span.
«Больше они не смеются. <...> Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны», — сказал Трамп (цитата по «РИА Новости»).
Бывший американский президент подчеркнул, что предупреждал Германию о возможных рисках. Однажды, рассказал Трамп, он подарил канцлеру Ангеле Меркель белый флаг для «капитуляции» перед РФ.
«Я отправил ей флаг. "Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?" Я сказал, что <...> если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро», — рассказал экс-президент.
Предыдущая администрация США во главе с Дональдом Трампом активно выступала против запуска газопровода «Северный поток — 2». В декабре 2019 г. Вашингтон ввел санкции против иностранных компаний, участвовавших в проекте, из-за чего его строительство было приостановлено на год. В мае 2021 г. США сняли санкции с компании — оператора газопровода Nord Stream 2 AG, принадлежащей «Газпрому». Спустя два месяца США и Германия заключили соглашение, которое позволило России достроить газопровод без дополнительных санкций.
«Северный поток — 2» был готов к запуску уже в сентябре 2021 г. Однако в феврале 2022-го, после признания Россией независимости ЛНР и ДНР, канцлер Германии Олаф Шольц приостановил сертификацию газопровода.
На фоне сокращения «Газпромом» поставок газа в Европу из-за проблем с ремонтом оборудования президент России Владимир Путин предложил запустить «Северный поток — 2», чтобы увеличить поставки российского газа в ЕС. Однако власти ФРГ решительно выступают против этого газопровода. По словам вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека, его запуск станет «поражением для Европы», поскольку это будет означать, что Россия смогла преодолеть санкции. Вместе с тем европейские власти стремятся отказаться от российских энергоресурсов и продолжают поиск альтернативных поставщиков.