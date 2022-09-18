Трамп предрек немцам потерю страны из-за прекращения поставок газа из РФ

«Я отправил ей флаг. "Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?" Я сказал, что <...> если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро», — рассказал экс-президент.