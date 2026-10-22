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Умер кантри-музыкант Джон Андерсон

Инна Шульгина

Британский и американский певец, кантри-музыкант Джон Андерсон умер в возрасте 71 года. Об этом пишет Variety со ссылкой на заявление семьи артиста в соцсетях.

Причина смерти не указывается.

За свою почти пятидесятилетнюю карьеру Андерсон записал 20 кантри-хитов. Пять из них заняли первое место в чартах. Среди самых известных песен музыканта – Wild and Blue, Black Sheep и Swingin’, а также Straight Tequila Night, Money in the Bank и Seminole Wind. С момента выхода своего первого альбома John Anderson в 1980 г. и до последнего альбома Years, выпущенного в 2020 г., Андерсон выпустил 22 студийных альбома.

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