Умер кантри-музыкант Джон Андерсон

За свою почти пятидесятилетнюю карьеру Андерсон записал 20 кантри-хитов. Пять из них заняли первое место в чартах. Среди самых известных песен музыканта – Wild and Blue, Black Sheep и Swingin’, а также Straight Tequila Night, Money in the Bank и Seminole Wind. С момента выхода своего первого альбома John Anderson в 1980 г. и до последнего альбома Years, выпущенного в 2020 г., Андерсон выпустил 22 студийных альбома.