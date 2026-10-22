Группа ММК нарастила производство стали за девять месяцев на 7,4%

Продажи металлопродукции по группе за отчетный период выросли на 6,5% год к году, до 7,88 млн т. Больше всего компания реализовала премиальной продукции – 3,3 млн т, что на 11,1% больше год к году. Результат определяется увеличением продаж холоднокатаного проката и проката с покрытием, а также трубной продукции на фоне повышенного спроса со стороны строительной отрасли.