Группа ММК нарастила производство стали за девять месяцев на 7,4%
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) нарастил производство стали за девять месяцев на 7,4% год к году, до 8,18 млн т. Операционные результаты группы опубликованы на сайте компании.
Выплавка чугуна выросла на 8,2% относительно девяти месяцев прошлого года, до 7,12 млн т. В ММК объяснили рост меньшим объемом капитальных ремонтов в доменном переделе. Производство угольного концентрата выросло на 4,6%, до 2,27 млн т.
Продажи металлопродукции по группе за отчетный период выросли на 6,5% год к году, до 7,88 млн т. Больше всего компания реализовала премиальной продукции – 3,3 млн т, что на 11,1% больше год к году. Результат определяется увеличением продаж холоднокатаного проката и проката с покрытием, а также трубной продукции на фоне повышенного спроса со стороны строительной отрасли.
По результатам III квартала ко II кварталу выплавка чугуна выросла на 8,7%, до 2,47 млн т, производство стали – тоже на 8,7%, до 2,99 млн т. Объем производства угольного концентрата составил 713 000 т, сократившись на 7%. Продажи металлопродукции группы составили 2,86 млн т, увеличившись на 3%.
2 октября начальник управления маркетинга и технической поддержки ММК Денис Черненко рассказал, что российский рынок металла постепенно восстанавливается после слабого начала года. На фоне сложностей в жилищном строительстве, ТЭКе и машиностроении выделяется автопром, который в этому году вернулся на траекторию роста, рассказал он. ММК обеспечивает более 60% от общей потребности российских автомобилестроителей.