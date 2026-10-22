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Главная / Политика /

Российские военные ударили по предприятиям ВПК на Украине

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. ОБ этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Атака была совершена с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников.

По данным ведомства, предприятия ВПК участвовали в производстве и хранении крылатых ракет, а также БПЛА большой и средней дальности.

Под удар также попали объекты транспортной инфраструктуры в Киеве и портовой инфраструктуры в Одесской области. Кроме того, поражены морские суда, которые, по информации Минобороны, использовались в интересах ВСУ.

21 октября армия России поразила логистический центр «Эпицентр-К» в городе Ровно. Утверждается, что он используется для хранения и распределения грузов, предназначенных для ВСУ. Также поражен сухогруз, который доставлял в порт Черноморск грузы в интересах Украины. До этого Минобороны сообщило о поражении склада в Полтаве, электроподстанции ПС-330 «Нивки» в Киеве и сухогруза, следовавшего морем в порт Одессы.

19 октября российские войска поразили центр обработки данных (ЦОД) «Дата групп» и логистический узел Fire Point в Киеве, где производили и хранили комплектующие для БПЛА и ракет ВСУ. Также был нанесен удар по промпредприятию «Химволокно», которое производило компоненты для дронов.

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