Россияне на Кубе смогут получать пенсии на карты «Мир» Новикомбанка
Граждане России, проживающие на Кубе, получили возможность зачислять пенсионные выплаты на карты национальной платежной системы «Мир», оформленные представительством Новикомбанка (входит в «Ростех») в Гаване. Об этом сообщили в посольстве РФ на Кубе.
В посольстве уточнили, что картами «Мир» можно расплачиваться на Кубе в местах, оборудованных терминалами безналичной оплаты. В их числе автозаправочные станции, государственные магазины, рестораны, кафе, гостиницы и другие организации.
В диппредставительстве отметили, что решение вопроса с получением пенсий российскими гражданами на протяжении длительного времени оставалось одним из приоритетных направлений работы. Достичь результата удалось благодаря совместным усилиям посольства России, генерального консульства в Гаване и Новикомбанка.
По данным дипмиссии, пенсионные выплаты уже зачисляются на карты «Мир».
Новикомбанк открыл свое представительство на Кубе летом 2024 г. Он стал первым российским банком, начавшим работу на острове в таком формате.
В январе «Ведомости» узнали, что Новикомбанк получил высокий кредитный рейтинг AA+ по национальной шкале одного из крупнейших и старейших агентств Китая – CSCI Pengyuan. Оценка отражает «сильную готовность и способность» единственного акционера банка – «Ростеха» – оказать ему внешнюю поддержку в случае необходимости, пишет агентство в обоснование рейтинга. Это проявляется главным образом в «стратегической синергии высокого уровня», обширной кредитной и клиентской поддержке банка, а также в капитальной поддержке за счет постоянного увеличения доли участия и предоставления бессрочных субординированных депозитов.