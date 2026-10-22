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Россияне на Кубе смогут получать пенсии на карты «Мир» Новикомбанка

Ксения Наумчик
JF Martin / Unsplash
JF Martin / Unsplash

Граждане России, проживающие на Кубе, получили возможность зачислять пенсионные выплаты на карты национальной платежной системы «Мир», оформленные представительством Новикомбанка (входит в «Ростех») в Гаване. Об этом сообщили в посольстве РФ на Кубе.

В посольстве уточнили, что картами «Мир» можно расплачиваться на Кубе в местах, оборудованных терминалами безналичной оплаты. В их числе автозаправочные станции, государственные магазины, рестораны, кафе, гостиницы и другие организации.

В диппредставительстве отметили, что решение вопроса с получением пенсий российскими гражданами на протяжении длительного времени оставалось одним из приоритетных направлений работы. Достичь результата удалось благодаря совместным усилиям посольства России, генерального консульства в Гаване и Новикомбанка.

По данным дипмиссии, пенсионные выплаты уже зачисляются на карты «Мир».

Новикомбанк открыл свое представительство на Кубе летом 2024 г. Он стал первым российским банком, начавшим работу на острове в таком формате.

В январе «Ведомости» узнали, что Новикомбанк получил высокий кредитный рейтинг AA+ по национальной шкале одного из крупнейших и старейших агентств Китая – CSCI Pengyuan. Оценка отражает «сильную готовность и способность» единственного акционера банка – «Ростеха» – оказать ему внешнюю поддержку в случае необходимости, пишет агентство в обоснование рейтинга. Это проявляется главным образом в «стратегической синергии высокого уровня», обширной кредитной и клиентской поддержке банка, а также в капитальной поддержке за счет постоянного увеличения доли участия и предоставления бессрочных субординированных депозитов.

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