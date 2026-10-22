Россияне на Кубе смогут получать пенсии на карты «Мир» Новикомбанка

В январе «Ведомости» узнали, что Новикомбанк получил высокий кредитный рейтинг AA+ по национальной шкале одного из крупнейших и старейших агентств Китая – CSCI Pengyuan. Оценка отражает «сильную готовность и способность» единственного акционера банка – «Ростеха» – оказать ему внешнюю поддержку в случае необходимости, пишет агентство в обоснование рейтинга. Это проявляется главным образом в «стратегической синергии высокого уровня», обширной кредитной и клиентской поддержке банка, а также в капитальной поддержке за счет постоянного увеличения доли участия и предоставления бессрочных субординированных депозитов.