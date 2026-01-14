Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Новикомбанк из группы «Ростеха» получил кредитный рейтинг в Китае

Агентство CSCI Pengyuan отметило его «синергию высокого уровня» с материнской структурой
Артем Кульша
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Новикомбанк получил высокий кредитный рейтинг AA+ по национальной шкале одного из крупнейших и старейших агентств Китая – CSCI Pengyuan, узнали «Ведомости». Прогноз – «стабильный».

Оценка отражает «сильную готовность и способность» единственного акционера банка – «Ростеха» (банк входит в холдинг «РТ-финанс» – центр компетенций финансовых услуг госкорпорации) – оказать ему внешнюю поддержку в случае необходимости, пишет агентство в обоснование рейтинга (релиз есть у «Ведомостей»). Это проявляется главным образом в «стратегической синергии высокого уровня», обширной кредитной и клиентской поддержке банка, а также в капитальной поддержке за счет постоянного увеличения доли участия и предоставления бессрочных субординированных депозитов, перечисляет CSCI Pengyuan.

Глубокая синергия с «Ростехом» дает Новикомбанку прочное конкурентное преимущество в корпоративном бизнесе, уверено агентство. Широкий охват деятельности и диверсифицированная бизнес-структура корпорации обеспечили банку широкую клиентскую базу, отметило оно. Также за счет синергии с материнской структурой банк накопил значительные ресурсы и технологии и демонстрирует стабильное улучшение качества активов (доля неработающих кредитов – 1,16% на конец 2024 г., что значительно ниже среднего показателя по сектору – 5,4% за тот же период), говорится в релизе.

Садись, АА

Рейтинг AA по локальной шкале CSCI Pengyuan означает очень низкий риск дефолта. Он указывает на очень высокую способность выполнять финансовые обязательства, не подверженную существенной уязвимости перед любыми непредвиденными событиями

Но отсюда же вытекает недостаток Новикомбанка: как важное аффилированное предприятие «Ростеха», он имеет относительно большие объемы кредитов и депозитов со связанными сторонами, указало CSCI Pengyuan. Объем кредитов «Ростеху» и его дочерним компаниям на конец 2024 г. составлял 44% от общего объема, или 241,43 млрд руб., объем депозитов – 58,57%, или 394,43 млрд руб., отмечает агентство. «Следует обратить внимание на потенциальное влияние этих факторов на долгосрочную операционную стабильность банка и эффективность внутреннего контроля и управления», – призвало оно.

Также CSCI Pengyuan обратило внимание на риски концентрации кредитного портфеля Новикомбанка по отраслям и клиентам. На конец 2024 г. объем кредитования пяти крупнейших для банка отраслей составлял 62,5% от общего объема кредитов, или 342,7 млрд руб., а крупнейшей из них, авиации, – 119,9 млрд руб. На самого крупного заемщика на тот момент приходилось 54,7 млрд руб., на десятку крупнейших – 247,35 млрд руб.

Россия получила уже четвертый суверенный кредитный рейтинг в Китае

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Наконец, международные санкции создают серьезные проблемы для деятельности Новикомбанка, а высокая инфляция и процентные ставки в России непрерывно давят на финансовый рынок и кредитную среду, резюмировало китайское агентство.

Новикомбанк не раскрывает финансовые результаты по международным стандартам. По российским прибыль банка за девять месяцев 2025 г. составила 22,4 млрд руб. (+0,24% г/г), за весь 2024 год – 30,9 млрд руб.

В октябре российское агентство АКРА подтвердило рейтинг Новикомбанка AA- по локальной шкале. Конкурент АКРА – «Эксперт РА» – в апреле 2025 г. повысил рейтинг банка до AA с АА- по национальной шкале. Агентство НКР поступило аналогичным образом в ноябре прошлого года.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь