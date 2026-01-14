Новикомбанк из группы «Ростеха» получил кредитный рейтинг в Китае

Новикомбанк из группы «Ростеха» получил кредитный рейтинг в КитаеАгентство CSCI Pengyuan отметило его «синергию высокого уровня» с материнской структурой
Новикомбанк получил высокий кредитный рейтинг AA+ по национальной шкале одного из крупнейших и старейших агентств Китая – CSCI Pengyuan, узнали «Ведомости». Прогноз – «стабильный».
Оценка отражает «сильную готовность и способность» единственного акционера банка – «Ростеха» (банк входит в холдинг «РТ-финанс» – центр компетенций финансовых услуг госкорпорации) – оказать ему внешнюю поддержку в случае необходимости, пишет агентство в обоснование рейтинга (релиз есть у «Ведомостей»). Это проявляется главным образом в «стратегической синергии высокого уровня», обширной кредитной и клиентской поддержке банка, а также в капитальной поддержке за счет постоянного увеличения доли участия и предоставления бессрочных субординированных депозитов, перечисляет CSCI Pengyuan.
Глубокая синергия с «Ростехом» дает Новикомбанку прочное конкурентное преимущество в корпоративном бизнесе, уверено агентство. Широкий охват деятельности и диверсифицированная бизнес-структура корпорации обеспечили банку широкую клиентскую базу, отметило оно. Также за счет синергии с материнской структурой банк накопил значительные ресурсы и технологии и демонстрирует стабильное улучшение качества активов (доля неработающих кредитов – 1,16% на конец 2024 г., что значительно ниже среднего показателя по сектору – 5,4% за тот же период), говорится в релизе.
Садись, АА
Но отсюда же вытекает недостаток Новикомбанка: как важное аффилированное предприятие «Ростеха», он имеет относительно большие объемы кредитов и депозитов со связанными сторонами, указало CSCI Pengyuan. Объем кредитов «Ростеху» и его дочерним компаниям на конец 2024 г. составлял 44% от общего объема, или 241,43 млрд руб., объем депозитов – 58,57%, или 394,43 млрд руб., отмечает агентство. «Следует обратить внимание на потенциальное влияние этих факторов на долгосрочную операционную стабильность банка и эффективность внутреннего контроля и управления», – призвало оно.
Также CSCI Pengyuan обратило внимание на риски концентрации кредитного портфеля Новикомбанка по отраслям и клиентам. На конец 2024 г. объем кредитования пяти крупнейших для банка отраслей составлял 62,5% от общего объема кредитов, или 342,7 млрд руб., а крупнейшей из них, авиации, – 119,9 млрд руб. На самого крупного заемщика на тот момент приходилось 54,7 млрд руб., на десятку крупнейших – 247,35 млрд руб.
Наконец, международные санкции создают серьезные проблемы для деятельности Новикомбанка, а высокая инфляция и процентные ставки в России непрерывно давят на финансовый рынок и кредитную среду, резюмировало китайское агентство.
Новикомбанк не раскрывает финансовые результаты по международным стандартам. По российским прибыль банка за девять месяцев 2025 г. составила 22,4 млрд руб. (+0,24% г/г), за весь 2024 год – 30,9 млрд руб.
В октябре российское агентство АКРА подтвердило рейтинг Новикомбанка AA- по локальной шкале. Конкурент АКРА – «Эксперт РА» – в апреле 2025 г. повысил рейтинг банка до AA с АА- по национальной шкале. Агентство НКР поступило аналогичным образом в ноябре прошлого года.