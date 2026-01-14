Новикомбанк из группы «Ростеха» получил кредитный рейтинг в Китае

Но отсюда же вытекает недостаток Новикомбанка: как важное аффилированное предприятие «Ростеха», он имеет относительно большие объемы кредитов и депозитов со связанными сторонами, указало CSCI Pengyuan. Объем кредитов «Ростеху» и его дочерним компаниям на конец 2024 г. составлял 44% от общего объема, или 241,43 млрд руб., объем депозитов – 58,57%, или 394,43 млрд руб., отмечает агентство. «Следует обратить внимание на потенциальное влияние этих факторов на долгосрочную операционную стабильность банка и эффективность внутреннего контроля и управления», – призвало оно.