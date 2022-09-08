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Трамп пообещал принять решение об участии в выборах президента США в ближайшее время

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время решит, будет ли он участвовать в президентских выборах в США в 2024 г., сообщает NDTV.

«Все хотят, чтобы я баллотировался. Я лидирую в опросах, в каждом опросе — в опросах республиканцев и демократов. Я приму решение в самом ближайшем будущем, я подозреваю. И я думаю, что многие люди будут очень довольны», — заявил политик.

Дональд Трамп является 45-м президентом США. Он занимал этот пост с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. В июле Дональд Трамп сообщил, что уже принял решение по поводу участия в президентских выборах 2024 г., но раскрывать его не стал.

Ранее Трамп заявил, что США рискует стать «еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом». Бывший президент отметил, что продолжает заниматься политикой, чтобы этого не допустить. Также Трамп считает, что при нынешнем президенте США Джо Байдене страна утратила внешне- и внутриполитические преимущества, достигнутые ранее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных