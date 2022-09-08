Трамп пообещал принять решение об участии в выборах президента США в ближайшее время

«Все хотят, чтобы я баллотировался. Я лидирую в опросах, в каждом опросе — в опросах республиканцев и демократов. Я приму решение в самом ближайшем будущем, я подозреваю. И я думаю, что многие люди будут очень довольны», — заявил политик.