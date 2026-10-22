Дмитриев: возобновление работы «Северных потоков» неизбежно
Возобновление работы газопровода «Северный поток» и запуск «Северного потока-2» в какой-то момент станет неизбежным. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Он в отметил, что Европа сейчас столкнулась с масштабным энергетическим кризисом. Цена на газ в регионе за последний год выросла на 140%, обратил внимание глава РФПИ.
При этом страны Евросоюза продолжают покупать российский газ – как трубопроводный, так и сжиженный, напомнил Дмитриев.
«Абсолютно нет никаких сомнений, что «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» однажды в будущем будут работать, это экономически неизбежно», – сказал он на Веронском евразийском экономическом форуме.
Спецпредставитель президента добавил, что прагматичные решения в сфере экономики и энергетики будут обсуждаться на предстоящем бизнес-форуме с участием США.
В сентябре Дмитриев говорил, что обсудил с политической партией «Альтернатива для Германии» и Американской торговой палатой проведение бизнес-форума Россия – Германия – США.
20 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Берлин не намерен восстанавливать «Северные потоки». Министр сослался на позицию канцлера ФРГ Фридриха Мерца, исключившего возобновление работы газопроводов.
17 октября вице-премьер Александр Новак сообщил, что техническая возможность восстановить поставки газа сохраняется. «Одна нитка сохранилась, по ней можно осуществлять поставки. Но это зависит от потребителей, от европейских коллег», – сказал он.
8 октября Reuters сообщило со ссылкой на пять источников, что представители России и США обсуждали привлечение американского инвестора к работе «Северных потоков». По данным агентства, в переговорах участвовали Дмитриев и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.