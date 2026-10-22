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Дмитриев: возобновление работы «Северных потоков» неизбежно

Анна Виноградова
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Возобновление работы газопровода «Северный поток» и запуск «Северного потока-2» в какой-то момент станет неизбежным. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он в отметил, что Европа сейчас столкнулась с масштабным энергетическим кризисом. Цена на газ в регионе за последний год выросла на 140%, обратил внимание глава РФПИ.

При этом страны Евросоюза продолжают покупать российский газ – как трубопроводный, так и сжиженный, напомнил Дмитриев.

«Абсолютно нет никаких сомнений, что «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» однажды в будущем будут работать, это экономически неизбежно», – сказал он на Веронском евразийском экономическом форуме.

Новак: возможность возобновить поставки газа по «Северному потоку» сохраняется

Бизнес / ТЭК

Спецпредставитель президента добавил, что прагматичные решения в сфере экономики и энергетики будут обсуждаться на предстоящем бизнес-форуме с участием США.

В сентябре Дмитриев говорил, что обсудил с политической партией «Альтернатива для Германии» и Американской торговой палатой проведение бизнес-форума Россия – Германия – США.

20 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Берлин не намерен восстанавливать «Северные потоки». Министр сослался на позицию канцлера ФРГ Фридриха Мерца, исключившего возобновление работы газопроводов.

17 октября вице-премьер Александр Новак сообщил, что техническая возможность восстановить поставки газа сохраняется. «Одна нитка сохранилась, по ней можно осуществлять поставки. Но это зависит от потребителей, от европейских коллег», – сказал он.

8 октября Reuters сообщило со ссылкой на пять источников, что представители России и США обсуждали привлечение американского инвестора к работе «Северных потоков». По данным агентства, в переговорах участвовали Дмитриев и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

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