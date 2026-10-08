Reuters: Россия и США обсудили допуск инвестора к «Северному потоку»
Высокопоставленные российские и американские чиновники провели переговоры о привлечении американского инвестора к работе на газопроводах «Северный поток», по которым газ поставлялся в Германию до начала российской спецоперации на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пять источников.
По словам собеседника, в обсуждениях участвовали спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и зять американского лидера Джаред Кушнер. По данным агентства, Кушнер считает, что ведение бизнеса играет ключевую роль в восстановлении мира. Такая сделка позволила бы американским инвесторам получать прибыль от поставок энергоносителей в Европу после окончания конфликта.
CNN 25 сентября сообщал, что Дмитриев вел переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Кушнером. Ранее Уиткофф и Кушнер были в Москве и встретились там с президентом Владимиром Путиным.
19 сентября Дмитриев заявлял, что Россия может восстановить работу газопроводов «Северный поток» в сотрудничестве с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). Так он прокомментировал заявления сопредседателя АдГ Алисы Вайдель о возобновлении поставок газа из России на федеральную землю Мекленбург – Передняя Померания, которые она сделала в ходе предвыборной кампании в регионе. По словам Дмитриева, регион «будет снова процветать», когда туда вернется российский газ.