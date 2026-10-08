19 сентября Дмитриев заявлял, что Россия может восстановить работу газопроводов «Северный поток» в сотрудничестве с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). Так он прокомментировал заявления сопредседателя АдГ Алисы Вайдель о возобновлении поставок газа из России на федеральную землю Мекленбург – Передняя Померания, которые она сделала в ходе предвыборной кампании в регионе. По словам Дмитриева, регион «будет снова процветать», когда туда вернется российский газ.