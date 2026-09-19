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Главная / Политика /

Дмитриев: работу «Северных потоков» можно возобновить вместе с АдГ

Сергей Пахомов

Россия может восстановить работу газопроводов «Северный поток» в сотрудничестве с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев в X.

Таким образом он прокомментировал заявления сопредседателя АдГ Алисы Вайдель о возобновлении поставок газа из России на федеральную землю Мекленбург – Передняя Померания, которые она сделала в ходе предвыборной кампании в регионе. По словам Дмитриева, регион «будет снова процветать», когда туда вернется российский газ.

«Снижение платежей за электроэнергию, больше рабочих мест и высокий экономический рост. Больше никакого самоубийства немецкой энергетики и промышленности», – подчеркнул спецпредставитель российского лидера.

9 сентября Вайдель поругалась с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Бундестаге. В числе претензий глава АдГ назвала политику правительства по отношению к энергоресурсам из России. В ходе перепалки она подчеркнула, что немцам нужен газ из РФ. Кроме того, она прокомментировала выборы в Саксонии-Анхальт, сообщив, что Мерц так и не понял, что до него пытались донести избиратели.

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