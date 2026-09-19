Дмитриев: работу «Северных потоков» можно возобновить вместе с АдГ

9 сентября Вайдель поругалась с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Бундестаге. В числе претензий глава АдГ назвала политику правительства по отношению к энергоресурсам из России. В ходе перепалки она подчеркнула, что немцам нужен газ из РФ. Кроме того, она прокомментировала выборы в Саксонии-Анхальт, сообщив, что Мерц так и не понял, что до него пытались донести избиратели.