Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MOEX149,96-1,78%CNY Бирж.12,665-0,72%IMOEX2 264,02-0,44%RTSI834,57+0,74%RGBI113,66-0,02%RGBITR773,82+0,02%
Главная / Политика /

Мерц поругался в бундестаге с сопредседателем АдГ из-за отношения к России

Сергей Пахомов
Christoph Soeder / TASS
Christoph Soeder / TASS

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель и канцлер ФРГ Фридрих Мерц поругались в ходе заседания бундестага из-за России. Об этом сообщил немецкий телеканал n-tv.

«В то время как США предпринимают очередную попытку положить конец войне на Украине, они усиливают военную пропаганду, конфронтацию с Россией», – заявила Вайдель, говоря о политике правительства ФРГ.

По ее словам, Мерц разрушает последние мосты с РФ, чтобы отвлечь внимание от своего катастрофического политического положения. В ответ канцлер Германии заявил, что Вайдель больше интересует Россия, а не защита свободы ФРГ. Он подчеркнул, что именно в этом моменте между ними проходит глубокий водораздел.

Вайдель, в свою очередь, отметила, что политика канцлера в отношении энергоресурсов из России провальна, а немецким гражданам нужен газ из РФ. Кроме того, она прокомментировала выборы в Саксонии-Анхальт, сообщив, что Мерц так и не понял, что до него пытались донести избиратели.

6 сентября состоялись выборы местного парламента (ландтага) в Саксонии-Анхальт, победу одержала партия АдГ с результатом в 43,8% голосов – это ее лучший результат за всю историю выборов в ландтаги. Мерц назвал результаты выборов «тектоническим сдвигом» в партийной системе Германии. По его словам, результат выборов серьезно повлиял на его партию и показал изменение политической ситуации в стране. Также глава правительства отметил, что власти располагают инструментами для защиты конституционного строя.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её