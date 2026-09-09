Мерц поругался в бундестаге с сопредседателем АдГ из-за отношения к России
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель и канцлер ФРГ Фридрих Мерц поругались в ходе заседания бундестага из-за России. Об этом сообщил немецкий телеканал n-tv.
«В то время как США предпринимают очередную попытку положить конец войне на Украине, они усиливают военную пропаганду, конфронтацию с Россией», – заявила Вайдель, говоря о политике правительства ФРГ.
По ее словам, Мерц разрушает последние мосты с РФ, чтобы отвлечь внимание от своего катастрофического политического положения. В ответ канцлер Германии заявил, что Вайдель больше интересует Россия, а не защита свободы ФРГ. Он подчеркнул, что именно в этом моменте между ними проходит глубокий водораздел.
Вайдель, в свою очередь, отметила, что политика канцлера в отношении энергоресурсов из России провальна, а немецким гражданам нужен газ из РФ. Кроме того, она прокомментировала выборы в Саксонии-Анхальт, сообщив, что Мерц так и не понял, что до него пытались донести избиратели.
6 сентября состоялись выборы местного парламента (ландтага) в Саксонии-Анхальт, победу одержала партия АдГ с результатом в 43,8% голосов – это ее лучший результат за всю историю выборов в ландтаги. Мерц назвал результаты выборов «тектоническим сдвигом» в партийной системе Германии. По его словам, результат выборов серьезно повлиял на его партию и показал изменение политической ситуации в стране. Также глава правительства отметил, что власти располагают инструментами для защиты конституционного строя.