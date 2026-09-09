По ее словам, Мерц разрушает последние мосты с РФ, чтобы отвлечь внимание от своего катастрофического политического положения. В ответ канцлер Германии заявил, что Вайдель больше интересует Россия, а не защита свободы ФРГ. Он подчеркнул, что именно в этом моменте между ними проходит глубокий водораздел.