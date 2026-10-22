Китайский DeepSeek привлек $15 млрд на последнем этапе финансирования
Китайская компания DeepSeek, создавшая одноименную языковую модель на основе искусственного интеллекта (ИИ), привлекла около 100 млрд юаней ($15 млрд) в рамках последнего раунда финансирования, который стал одним из крупнейших в стране за всю историю. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Стартап как минимум дважды наращивал целевую сумму финансирования в ходе переговоров с инвесторами, прежде чем достичь договоренности. Крупнейшими инвесторами в последнем раунде стали оператор WeChat и производитель батарей Contemporary Amperex Technology.
Финансирование показало, что DeepSeek способен чтобы конкурировать на мировом рынке с такими компаниями, как Anthropic и OpenAI. У китайской компании никогда не было таких финансовых ресурсов, как у передовых американских лабораторий. Последнее привлечение средств сгладило это неравенство. DeepSeek готовится к первичному публичному размещению акций, которое станет важной вехой для китайского рынка.
16 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что DeepSeek привлек более $7,4 млрд в рамках первого инвестиционного раунда. По данным издания, после сделки компания стала самым дорогим ИИ-стартапом Китая.
14 июля стало известно, что основатель DeepSeek Лян Вэньфэн занял первую строчку в мире среди создателей моделей ИИ. Состояние Ляна оценивается в $36 млрд, оно увеличилось на $16,7 млрд с последних подсчетов. Это ставит его значительно выше соучредителя Anthropic Дарио Амодея и Грега Брокмана из OpenAI. В общем рейтинге миллиардеров он занимается 63-ю строчку.