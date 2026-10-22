Китайский DeepSeek привлек $15 млрд на последнем этапе финансирования

Финансирование показало, что DeepSeek способен чтобы конкурировать на мировом рынке с такими компаниями, как Anthropic и OpenAI. У китайской компании никогда не было таких финансовых ресурсов, как у передовых американских лабораторий. Последнее привлечение средств сгладило это неравенство. DeepSeek готовится к первичному публичному размещению акций, которое станет важной вехой для китайского рынка.