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WSJ: DeepSeek стал самым дорогим китайским стартапом в сфере ИИ

Ведомости

Китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek привлек более $7,4 млрд в рамках своего первого инвестиционного раунда и стал самым дорогим ИИ-стартапом страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, оценка DeepSeek превысила $50 млрд.

Еще 6 июня Reuters сообщало, что DeepSeek может впервые привлечь внешние инвестиции, получив оценку до $50 млрд. Тогда собеседники агентства оценивали потенциальный объем первого раунда финансирования в $3–4 млрд. Одним из ключевых инвесторов, по данным Reuters, мог стать Китайский национальный фонд искусственного интеллекта с капиталом 60 млрд юаней, или около $8,8 млрд. Перед этим Financial Times также писала, что в рамках возможного раунда финансирования оценка DeepSeek может составить около $45 млрд.

24 апреля также сообщалось, что DeepSeek выпустил новую большую языковую модель DeepSeek-V4. По данным компании, она получила заметные улучшения в так называемых агентских способностях.

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