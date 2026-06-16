WSJ: DeepSeek стал самым дорогим китайским стартапом в сфере ИИ

Еще 6 июня Reuters сообщало, что DeepSeek может впервые привлечь внешние инвестиции, получив оценку до $50 млрд. Тогда собеседники агентства оценивали потенциальный объем первого раунда финансирования в $3–4 млрд. Одним из ключевых инвесторов, по данным Reuters, мог стать Китайский национальный фонд искусственного интеллекта с капиталом 60 млрд юаней, или около $8,8 млрд. Перед этим Financial Times также писала, что в рамках возможного раунда финансирования оценка DeepSeek может составить около $45 млрд.