DeepSeek привлечет внешние инвестиции в размере $50 млрд
Китайский DeepSeek может впервые привлечь внешние инвестиции, получив оценку до $50 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, компания рассчитывает привлечь $3-4 млрд в рамках первого раунда финансирования. Один из источников отметил, что ведущим инвестором может выступить Китайский национальный фонд искусственного интеллекта с капиталом 60 млрд юаней ($8,8 млрд). При этом стартап, ранее придерживавшийся стратегии отказа от внешнего финансирования, рассматривает изменение подхода. Представители компании не ответили на запрос о комментариях.
По данным источников, переговоры об инвестициях в DeepSeek также ведет Tencent Holdings. Собранные средства планируется направить на расширение вычислительных мощностей и улучшение условий труда сотрудников.
Ранее Financial Times сообщала, что оценка DeepSeek в рамках возможного раунда может составить около $45 млрд.
24 апреля DeepSeek выпустил новую большую языковую модель DeepSeek-V4 и открыл к ней доступ. Новая версия получила заметные улучшения в так называемых агентских способностях. По данным компании, она уже используется внутри DeepSeek как базовая модель. DeepSeek-V4 базируется на архитектуре MoE (Mixture-of-Experts), которая позволяет активировать часть системы для более эффективной работы.
17 апреля издание The Information со ссылкой на двух источников сообщило, что китайский ИИ-чат оценили в $10 млрд при привлечении инвестиций.
В феврале OpenAI обвиняла DeepSeek в использовании метода дистилляции – подхода, при котором компактная модель обучается воспроизводить поведение более сложной и обученной системы.