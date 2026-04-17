Политика

Китайский DeepSeek оценили в $10 млрд

Китайский ИИ-чат DeepSeek оценили в $10 млрд при привлечении инвестиций. Об этом сообщило издание The Information со ссылкой на двух источников.

Сейчас DeepSeek ведет переговоры с инвесторами о привлечении не менее $300 млн. До этого компания отклонила несколько предложений о финансировании от ведущих китайских венчурных фондов и технологических гигантов.

При этом, согласно отчету, попавшему в распоряжение The Information, будучи китайским стартапом, DeepSeek может вызвать сомнения у некоторых американских венчурных капиталистов относительно инвестиций в него.

ИИ-модели DeepSeek произвели фурор на рынке в 2025 г., отметил Reuters. Нейросеть стала конкурентом разработчика ChatGPT американской компании OpenAI.

В феврале OpenAI обвинила DeepSeek в дистиллировании американских моделей. Метод дистилляции происходит сжатием моделей машинного обучения, при котором компактная нейронная сеть обучается воспроизводить поведение и предсказания более крупной, сложной и предварительно обученной модели.

