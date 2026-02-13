OpenAI обвинила DeepSeek в дистиллировании американских моделей
OpenAI предупредила американских законодателей, что ее конкурент DeepSeek использует несправедливые методы для извлечения результатов из ведущих американских моделей искусственного интеллекта (ИИ) для обучения следующего поколения своего чат-бота R1. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий меморандум.
В документе компания заявила, что DeepSeek использовал так называемые методы дистилляции в рамках «продолжающихся усилий по бесплатному использованию возможностей, разработанных OpenAI и другими американскими пограничными лабораториями». При дистилляции одна модель ИИ опирается на результаты другой для обучения и развития аналогичных возможностей. Компания также заявила, что обнаружила «новые, запутанные методы», направленные на обход защиты OpenAI от злоупотребления результатами своих моделей.
Поскольку DeepSeek и другие китайские модели не имеют ежемесячной подписки, распространенность дистилляции может представлять угрозу для американских компаний, таких как OpenAI и Anthropic PBC, которые вложили миллиарды долларов в инфраструктуру ИИ, отмечает Bloomberg. Этот дисбаланс рискует подорвать преимущество США над Китаем в области искусственного интеллекта.
The Information со ссылкой на отчет, представленный источниками, 10 декабря сообщало, что DeepSeek может использовать запрещенные для ввоза в Китай микросхемы от Nvidia. Согласно отчету, чипы Blackwell от Nvidia были контрабандой ввезены в Китай через страны, где их продажа разрешена. Предположительно, серверы, содержащие эти чипы, могли быть разобраны до прибытия в Китай.