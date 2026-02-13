OpenAI обвинила DeepSeek в дистиллировании американских моделей

The Information со ссылкой на отчет, представленный источниками, 10 декабря сообщало, что DeepSeek может использовать запрещенные для ввоза в Китай микросхемы от Nvidia. Согласно отчету, чипы Blackwell от Nvidia были контрабандой ввезены в Китай через страны, где их продажа разрешена. Предположительно, серверы, содержащие эти чипы, могли быть разобраны до прибытия в Китай.