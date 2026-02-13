Газета
OpenAI обвинила DeepSeek в дистиллировании американских моделей

Ведомости

OpenAI предупредила американских законодателей, что ее конкурент DeepSeek использует несправедливые методы для извлечения результатов из ведущих американских моделей искусственного интеллекта (ИИ) для обучения следующего поколения своего чат-бота R1. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий меморандум.

В документе компания заявила, что DeepSeek использовал так называемые методы дистилляции в рамках «продолжающихся усилий по бесплатному использованию возможностей, разработанных OpenAI и другими американскими пограничными лабораториями». При дистилляции одна модель ИИ опирается на результаты другой для обучения и развития аналогичных возможностей. Компания также заявила, что обнаружила «новые, запутанные методы», направленные на обход защиты OpenAI от злоупотребления результатами своих моделей.

Поскольку DeepSeek и другие китайские модели не имеют ежемесячной подписки, распространенность дистилляции может представлять угрозу для американских компаний, таких как OpenAI и Anthropic PBC, которые вложили миллиарды долларов в инфраструктуру ИИ, отмечает Bloomberg. Этот дисбаланс рискует подорвать преимущество США над Китаем в области искусственного интеллекта.

The Information со ссылкой на отчет, представленный источниками, 10 декабря сообщало, что DeepSeek может использовать запрещенные для ввоза в Китай микросхемы от Nvidia. Согласно отчету, чипы Blackwell от Nvidia были контрабандой ввезены в Китай через страны, где их продажа разрешена. Предположительно, серверы, содержащие эти чипы, могли быть разобраны до прибытия в Китай.

