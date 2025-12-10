Китайскую DeepSeek заподозрили в использовании запрещенных чипов Nvidia
Китайская ИИ-компания DeepSeek может использовать запрещенные для ввоза в Китай микросхемы от Nvidia. Об этом пишет The Information со ссылкой на отчет, представленный источниками.
Согласно отчету, чипы Blackwell от Nvidia были контрабандой ввезены в Китай через страны, где их продажа разрешена. Предположительно, серверы, содержащие эти чипы, могли быть разобраны до прибытия в Китай.
В августе Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что DeepSeek отложила выпуск своей новой модели R2 из-за сложностей с использованием чипов Huawei. Сообщалось, что власти Китая рекомендовали компании использовать процессор Huawei Ascend вместо систем Nvidia американского производства. Однако DeepSeek столкнулся с техническими проблемами в процессе обучения ИИ.
DeepSeek обрела популярность у пользователей в начале 2025 г. В январе компания выпустила новую модель ИИ с открытым исходным кодом под названием R1, способную имитировать мышление человека. Это позволило ей обойти на рынке OpenAI и других американских конкурентов.