FT: DeepSeek задерживает выпуск новой модели ИИ из-за китайских чипов

FT пишет, что трудности DeepSeek показывают, что китайские чипы по-прежнему отстают от американских конкурентов. Источники издания заявили, что у процессоров Ascend проблемы со стабильностью, более медленное соединение между чипами и хуже программное обеспечение по сравнению с продуктами Nvidia.