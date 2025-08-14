FT: DeepSeek задерживает выпуск новой модели ИИ из-за китайских чипов
Власти Китая рекомендовали компании использовать процессор Huawei Ascend вместо систем Nvidia американского производства. Однако DeepSeek столкнулся с техническими проблемами в процессе обучения ИИ. Компания предложила альтернативный вариант – использовать чипы Nvidia для обучения и Huawei для вывода.
FT пишет, что трудности DeepSeek показывают, что китайские чипы по-прежнему отстают от американских конкурентов. Источники издания заявили, что у процессоров Ascend проблемы со стабильностью, более медленное соединение между чипами и хуже программное обеспечение по сравнению с продуктами Nvidia.
DeepSeek выпустили обновленную версию модели ИИ R1 29 мая. Она может выполнять более сложные задачи с помощью пошагового логического процесса мышления. На сайте LiveCodeBench, который сравнивал модели с различными показателями, обновленная R1 стоит сразу за моделями OpenAI o4-mini и o3 reasoning.