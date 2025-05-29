DeepSeek выпустила обновленную модель ИИ R1
Китайская компания DeepSeek выпустила обновленную модель искусственного интеллекта (ИИ) R1. Об этом сообщает CNBC.
Теперь ИИ может выполнять более сложные задачи с помощью пошагового логического процесса мышления. На сайте LiveCodeBench, который сравнивал модели с различными показателями, обновленная R1 стоит сразу за моделями OpenAI o4-mini и o3 reasoning.
В начале января DeepSeek выпустила модель ИИ с открытым исходным кодом под названием R1, способную имитировать мышление человека, что позволило ей обойти на рынке OpenAI и других американских конкурентов. По данным компании, R1 конкурирует с продуктами ведущих разработчиков или превосходит их по нескольким отраслевым показателям и при этом стоит в разы дешевле.