Как в Китае стал возможен успех DeepSeek

Как в Китае стал возможен успех DeepSeekГлавные факторы успеха – стратегия подготовки кадров, целенаправленное развитие отрасли и управление массивами данных
Разработчики ChatGPT – корпорация Microsoft Corp. и OpenAI – подозревают китайского конкурента DeepSeek в краже их технологий, которые применяются для обучения моделей генеративного интеллекта, сообщили 29 января газета Financial Times и агентство Bloomberg.
В первой публикации речь идет о «дистилляции» – процессе, при котором небольшая модель обучается на выходных данных более мощной системы, снижая затраты на разработку. OpenAI запрещает использовать ее для создания собственной конкурирующей модели. Агентство Bloomberg же пишет, что сотрудники безопасности Microsoft осенью 2024 г. фиксировали, что лица, которые теоретически могут быть связаны с DeepSeek, извлекли большие объемы данных с помощью интерфейса прикладного программирования OpenAI API.
История создания нашумевшего стартапа, продукты которого обвалили рыночную стоимость крупнейшего производителя ИИ-чипов в мире Nvidia за сутки почти на $600 млрд, на первый взгляд выглядит как история успеха «человека, сделавшего себя самого». Основатель DeepSeek, 40-летний Лян Вэньфэн, еще будучи студентом, изучал во время финансового кризиса 2008 г. возможности применения алгоритмов для заработка на инвестиционном рынке.
В 2015 г. Лян с двумя инженерами-сокурсниками (учились в одном из лучших в стране – Чжэцзянском – университете) создал хедж-фонд High-Flyer. Объем активов рос – с 1 млрд юаней в 2016 г. до более чем 10 млрд юаней к 2019 г. В 2021 г. он публиковал извинения в WeChat за ущерб, который понесли инвесторы из-за низкой эффективности рекомендаций систем ИИ на рынке акций.
В 2023 г. High-Flyer объявил о создании компании DeepSee, которая будет фокусироваться на развитии систем ИИ без цели применения на рынке. По данным китайского портала 36kr, High-Flyer Quant удалось купить более 10 000 графических процессоров Nvidia до введения США ограничений на поставки чипов для систем ИИ в Китай.
В декабре 2024 г. компания запустила модель чат-бота с открытым кодом DeepSeek-V3, которая, согласно тестовым испытаниям, превосходит по мощностям Llama 3.1 от Meta
В январе вышли еще более продвинутые модели – DeepSeek-R1 и DeepSeek-R1-Zero, а 28 января – новое семейство мультимодальных моделей Janus Pro, которые, по утверждению аналитиков, могут соперничать с OpenAI DALL-E 3 в генерации изображений.
Вместе с тем 21 января Лян принимал участие в правительственном симпозиуме с участием премьера Госсовета Ли Цяна и экспертов. Он привлек к себе внимание тем, что сидел прямо напротив премьера и выглядел моложе своих лет.
Официально связей у DeepSeek с государством нет: это частная компания, но, когда китайская компания становится крупной, у нее меняется организационная структура и там представлена компартия в виде партийной ячейки, говорит китаист Леонид Ковачич. DeepSeek выросла благодаря венчурному фонду, но вполне возможно, что часть средств шла из государственных технологических инвестфондов, допускает эксперт.
Эти продукты – красивый ответ на угрозы со стороны США: компания вышла на рынок чисто и прозрачно, а американские корпорации теряют деньги, замечает Ковачич. Модель с открытым исходным кодом, которую представляет китайская компания, была принята в том числе для того, чтобы ее не обвиняли в отсутствии прозрачности алгоритмов, добавляет он.
Китай доказал, что введенные против него ограничения стимулируют инновации, и смог создать продукт за счет собственных инноваций, более эффективный, чем американские конкуренты.
Китай еще в 2017 г. принял госпрограмму развития технологий ИИ, которая предполагает механизмы поддержки инноваций в этой сфере, напоминает директор Центра комплексных и европейских исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. В основе китайских достижений лежит продуманная стратегия подготовки кадров, развития отрасли и управления массивами данных, включая создание первого в мире специализированного госагентства, а не шпионаж, говорит Кашин. И куда большее значение имеет целенаправленная политика по привлечению к работе в Китае ведущих иностранных специалистов в области математики и информационных технологий – людей привлекают в Китай массово и со всего мира. Параллельно реализуется стратегия возвращения из-за рубежа китайских ученых, которые могут принести немало знаний с предыдущих мест работы.
В современном мире без господдержки хайтек не может развиваться и существовать в принципе, считает Кашин. КНР в этом отношении действует с максимальным размахом и интенсивностью. И High-Flyer, который как частный инвестиционный фонд давно вкладывается в ИИ, все равно должен исполнять китайское законодательство в сфере кибербезопасности.