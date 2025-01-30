Как в Китае стал возможен успех DeepSeek

В декабре 2024 г. компания запустила модель чат-бота с открытым кодом DeepSeek-V3, которая, согласно тестовым испытаниям, превосходит по мощностям Llama 3.1 от Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и, как минимум, соответствует GPT-4o. Ее обучение заняло всего два месяца. Требуемые для функционирования китайской модели генеративного ИИ чипы не такие продвинутые, как у американского конкурента; как следствие, стоимость заметно ниже – в китайской прессе фигурирует цифра $5,58 млн. Лян часто говорит, что большинство разработчиков – выпускники ведущих китайских университетов и такой подход может позволить Китаю развивать собственную внутреннюю экосистему в сфере ИИ.