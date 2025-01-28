Сможет ли Китай с помощью нейросети DeepSeek перехватить лидерство в сфере ИИ

Американский рынок считает, что ИИ «взобрался на пик хайпа» и теперь акции связанных с ним компаний ждет обвал, говорит аналитик брокера «Финам» Леонид Делицын. Многие инвесторы покупали бумаги IT-компаний на короткий срок, надеясь продать раньше, чем начнется снижение, и теперь спешат продать бумаги до прихода других негативных новостей, отметил эксперт. Скоро акции «бигтехов» немного скорректируются, прогнозирует Делицын: акции Nvidia уже подорожали на 4% между торговыми сессиями. После этого, по его мнению, котировки «замрут» на текущих отметках в ожидании отчетностей за 2024 г.