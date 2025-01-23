Через Stargate к ИИ-сверхдержаве

Бизнесмены, в свою очередь, поблагодарили его и заметили, что не смогли бы создать такой проект без его помощи. Про это сказано не случайно. Трамп пообещал разрешить компаниям производить электроэнергию и использовать президентские полномочия по объявлению чрезвычайной ситуации, что позволит облегчить и ускорить некоторые процессы для развития технологий ИИ. Трамп подчеркнул, что объявленные инвестиции на $500 млрд не включают $100 млрд, отдельно обещанные в декабре Соном. Эта инвестиция также рассчитана на четыре года.