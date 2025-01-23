Через Stargate к ИИ-сверхдержаве

Через Stargate к ИИ-сверхдержавеТрамп объявил об инвестициях группы техгигантов на $500 млрд в эту отрасль
Технологические гиганты OpenAI, Oracle и SoftBank создадут совместный проект Stargate и инвестируют до $500 млрд в инфраструктуру развития технологии искусственного интеллекта (ИИ) в течение следующих четырех лет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Вместе с ним на встрече с журналистами присутствовали руководители этих компаний: Сэм Альтман, Ларри Эллисон и Масеси Сон. Трамп заверил собравшихся в намерении сохранить лидерство США в сфере ИИ. «Идет серьезное соперничество в сфере ИИ <...> Китай – соперник, другие – тоже», – сказал президент.
Бизнесмены, в свою очередь, поблагодарили его и заметили, что не смогли бы создать такой проект без его помощи. Про это сказано не случайно. Трамп пообещал разрешить компаниям производить электроэнергию и использовать президентские полномочия по объявлению чрезвычайной ситуации, что позволит облегчить и ускорить некоторые процессы для развития технологий ИИ. Трамп подчеркнул, что объявленные инвестиции на $500 млрд не включают $100 млрд, отдельно обещанные в декабре Соном. Эта инвестиция также рассчитана на четыре года.
По данным пресс-релиза на сайте OpenAI, председателем Stargate будет Сон. Ключевыми технологическими партнерами помимо упомянутых Oracle и OpenAI станут компания по производству полупроводников Arm, а также Microsoft и NVIDIA. Под инфраструктурой ИИ понимается не только разработка программного обеспечения, но и постройка дата-центров. По словам Трампа, проект создаст 100 000 рабочих мест.
Став президентом, Трамп решил отказаться от подхода к развитию ИИ, выстроенного его предшественником Джо Байденом (2021–2025 гг.). Команда экс-президента совместила в нем стимулы для ИИ-компаний и в целом бигтехов, занимающихся ИИ, с дополнительными регуляциями, связанными с вопросами прозрачности и безопасности.
Новый глава государства отменил 20 января указ Байдена от октября 2023 г., установивший стандарты безопасности применения ИИ. Документ также предписывал компаниям сообщать о результатах тестирования правительству США. Еще тогда критики Байдена и противники конкретно этого указа говорили, что он лишь замедлит развитие и внедрение ИИ в США, дав гандикап международным конкурентам, особенно КНР. Кроме того, согласно порталу Business Standard, в ближайшее время Трамп планирует издать новый исполнительный указ по ИИ. В свой первый срок (2017–2021 гг.) Трамп тоже уделял внимание ИИ. В феврале 2019 г. он подписал исполнительный указ о создании Американской инициативы по ИИ, определившей приоритеты развития технологии.
Проект Stargate знаменует новый виток технологической гонки между США и Китаем, говорит доцент кафедры американских исследований СПбГУ Анна Сытник. Эксперт объяснила, что инвестиции в размере $500 млрд сопоставимы с затратами на лунную программу и в 3 раза превышают годовой объем всей венчурной индустрии США. Страна пока сохраняет лидерство в сфере ИИ, но без подобных инициатив может лишиться этого титула. «Китай, даже в условиях санкций и с меньшими ресурсами, выпускает модели, которые по качеству не уступают OpenAI, а стоят дешевле и разрабатываются быстрее. Поэтому движущая сила этих инвестиций – усиление конкуренции со стороны КНР», – сказала Сытник.
Она уточнила, что в отличие от администрации Байдена, сосредоточенной на создании контролируемой среды вокруг ИИ, новая политика Трампа в этой сфере делает акцент на масштабных частных инвестициях и дерегуляции. Подход нового президента может значительно ускорить развитие технологий, но отсутствие стандартов безопасности чревато непредвиденными последствиями, считает она.
По данным Statista, США занимают первое место в мире по исследовательскому потенциалу в сфере ИИ. Согласно компании Quid, на 2023 г. в США было 5509 компаний, связанных с ИИ, в Китае – 1446.
Трамп и его команда видят в ИИ главный инструмент удержания за США не только лидерства в разных сферах – от технологической до экономической, но и в целом статуса единственной сверхдержавы, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. Эксперт подчеркнул, что инициативы Трампа дадут дополнительный стимул появлению новых грантовых программ на обучение профессионалов, а также ИИ-стартапов. «Появится новое поколение бизнесменов, вырастивших свои техкомпании на господрядах подобно тому, как это получилось у Илона Маска со SpaceX», – резюмировал Новиков.