Искусственный интеллект применяют 60% крупных и средних компаний

Искусственный интеллект (ИИ) активно применяют 12% и тестируют 48% компаний крупного и среднего бизнеса по всему миру. Об этом говорится в исследовании Dentons, опубликованном 11 января. Данные получены по итогам онлайн-опроса в сентябре 2021 г. В нем участвовали 209 представителей бизнеса, в том числе из России.