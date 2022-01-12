Искусственный интеллект применяют 60% крупных и средних компаний

Искусственный интеллект применяют 60% крупных и средних компанийНо бизнес по-прежнему с большим недоверием относится к системам ИИ
Искусственный интеллект (ИИ) активно применяют 12% и тестируют 48% компаний крупного и среднего бизнеса по всему миру. Об этом говорится в исследовании Dentons, опубликованном 11 января. Данные получены по итогам онлайн-опроса в сентябре 2021 г. В нем участвовали 209 представителей бизнеса, в том числе из России.
Респонденты сообщили, что используют ИИ в системах взаимоотношений с клиентами, при администрировании процессов и в продажах. Но готовую стратегию или дорожную карту развития ИИ в своей организации имеют лишь 19% компаний.
Участники опроса также указали на проблемы ИИ, создающие риски для бизнеса. Наибольшую тревогу вызвала высокая стоимость систем ИИ – об этом сообщили 83% опрошенных. Также участники опроса выразили обеспокоенность защитой персональных данных (81%), уровнем контроля процесса принятия решений системой ИИ со стороны человека (81%), неопределенностью с тем, кто несет ответственность за действия или ошибки ИИ (80%), недоверием к ИИ и другими проблемами.