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Искусственный интеллект применяют 60% крупных и средних компаний

Но бизнес по-прежнему с большим недоверием относится к системам ИИ
Владислав Новый
Unsplash

Искусственный интеллект (ИИ) активно применяют 12% и тестируют 48% компаний крупного и среднего бизнеса по всему миру. Об этом говорится в исследовании Dentons, опубликованном 11 января. Данные получены по итогам онлайн-опроса в сентябре 2021 г. В нем участвовали 209 представителей бизнеса, в том числе из России.

Респонденты сообщили, что используют ИИ в системах взаимоотношений с клиентами, при администрировании процессов и в продажах. Но готовую стратегию или дорожную карту развития ИИ в своей организации имеют лишь 19% компаний.

Участники опроса также указали на проблемы ИИ, создающие риски для бизнеса. Наибольшую тревогу вызвала высокая стоимость систем ИИ – об этом сообщили 83% опрошенных. Также участники опроса выразили обеспокоенность защитой персональных данных (81%), уровнем контроля процесса принятия решений системой ИИ со стороны человека (81%), неопределенностью с тем, кто несет ответственность за действия или ошибки ИИ (80%), недоверием к ИИ и другими проблемами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных