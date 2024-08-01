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Схлопнулся ли пузырь в акциях американского бигтеха

Инвесторы пока не увидели в отчетах компаний отдачи от многомиллиардных вложений в ИИ
Софья Ермакова
MICHAEL M. SANTIAGO / Getty Images via AFP

Инвесторы в акции крупнейших технологических компаний США начинают переживать, что ставка на искусственный интеллект (ИИ) пока не оправдала себя: бумаги так называемой «великолепной семерки» бигтехов в июле перешли от многомесячного роста к резкому снижению. Еще 10 июля совокупная капитализация Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta (признана экстремистской в РФ, запрещена), Apple, Nvidia и Tesla достигла исторического пика на уровне $17,04 трлн, но уже на следующий день бигтехи потеряли $597 млрд рыночной стоимости, а на закрытии торгов 30 июля показатель снизился на $2,07 трлн.

В первые часы торгов 31 июля восстанавливались почти все акции «семерки». Котировки Alphabet прибавляли 1%, Amazon – 3%, Meta – 2%, Apple – 1,7%, Nvidia – 10,6%, Tesla – 3,8%. Исключением стала Microsoft, накануне отчитавшаяся за II квартал: ее бумаги снижались на 1,3%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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