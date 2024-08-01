Схлопнулся ли пузырь в акциях американского бигтеха

Инвесторы в акции крупнейших технологических компаний США начинают переживать, что ставка на искусственный интеллект (ИИ) пока не оправдала себя: бумаги так называемой «великолепной семерки» бигтехов в июле перешли от многомесячного роста к резкому снижению. Еще 10 июля совокупная капитализация Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta (признана экстремистской в РФ, запрещена), Apple, Nvidia и Tesla достигла исторического пика на уровне $17,04 трлн, но уже на следующий день бигтехи потеряли $597 млрд рыночной стоимости, а на закрытии торгов 30 июля показатель снизился на $2,07 трлн.