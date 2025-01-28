Как западный ИИ-бизнес и мировые медиа реагируют на успех китайской DeepSeek

Как западный ИИ-бизнес и мировые медиа реагируют на успех китайской DeepSeekПриложение AI Assistant стало самым скачиваемым в AppStore в США менее чем за три недели
В понедельник, 27 января, состояние 500 самых богатых людей мира сократилось на $108 млрд из-за падения акций технологических компаний, вызванного успехом бесплатной языковой модели искусственного интеллекта (ИИ) чат-бота DeepSeek-R1 от китайской компании DeepSeek, сообщает Bloomberg.
DeepSeek R1 – это модель искусственного интеллекта, разработанная китайским стартапом DeepSeek. Она выделяется своей архитектурой Mixture-of-Experts (MoE), которая позволяет активировать только часть параметров на каждом этапе обработки данных, что обеспечивает высокую эффективность и производительность. Команда-разработчик DeepSeek в декабре разместила в сети своего конкурента ChatGPT. По словам разработчиков, стоимость реализации проекта составила менее $6 млн. На прошлой неделе компания выпустила обновленную модель, которая, как сообщалось в СМИ, также превзошла последнюю модель разработчика OpenAI во многих сторонних тестах и аспектах.
Наиболее значительные потери на фоне успеха DeepSeek понес Дженсен Хуанг, основатель и главный исполнительный директор Nvidia. Его состояние уменьшилось на 20%, или $22,6 млрд, и теперь составляет $101 млрд. Nvidia потеряла $600 млрд рыночной стоимости и уступила звание самой дорогой компании в мире Apple и Microsoft, так как ее акции упали почти на 18%. О том, как в мире отреагировали на успех конкурента ChatGPT, – в материале «Ведомостей».
«DeepSeek-R1 является впечатляющей моделью, особенно с точки зрения соотношения результата и стоимости. Мы очевидно сможем предложить значительно лучшие модели. Иметь нового конкурента – это реально очень воодушевляет. Мы ускорим выпуск некоторых моделей».
Он также добавил, что «с нетерпением» ожидает момента, когда OpenAI сможет предоставить пользователям ИИ, который в полной мере удовлетворит их запросы.
Глава Tesla заявил, что китайская компания не смогла бы справиться с обучением своей модели без помощи видеокарт Nvidia, которые находятся под санкциями в КНР.
«Очевидно, что да», – ответил Маск в Х, комментируя предположение, что DeepSeek намеренно скрывает или занижает задействованные на обучение нейросети ресурсы.
«DeepSeek, относительно неизвестный китайский стартап в области искусственного интеллекта, поразил Кремниевую долину своим недавним выпуском передовых моделей искусственного интеллекта. Разработанные с поразительной эффективностью и предлагаемые в виде ресурсов с открытым исходным кодом, эти модели бросают вызов доминированию таких известных игроков, как OpenAI, Google и Meta (признана экстремистской и запрещенной в России организацией)».
«Последние модели компании, DeepSeek-V3 и DeepSeek-R1, еще больше укрепили ее позиции в качестве прорывной силы. DeepSeek-V3, модель с параметрами 671B, может похвастаться впечатляющей производительностью в различных тестах и при этом требует значительно меньше ресурсов, чем аналоги. DeepSeek-R1, выпущенный в январе 2025 г., фокусируется на задачах анализа и бросает вызов модели OpenAI o1 с ее расширенными возможностями», – заключает издание.
«DeepSeek, недорогая китайская модель искусственного интеллекта, привлекла внимание мировой общественности в прошлом месяце, когда компания заявила в своей статье, что для обучения ее модели DeepSeek-V3 потребовалось менее $6 млн вычислительной мощности с использованием чипов Nvidia H800 с меньшими возможностями. DeepSeek-R1, запущенный на прошлой неделе, в зависимости от задачи в 20-50 раз доступнее в использовании, чем модель OpenAI o1, говорится в сообщении на официальном аккаунте DeepSeek в WeChat».
Как сообщил Сэм Альтман, глава OpenAI – разработчика ChatGPT, для которого ИИ от DeepSeek выступает прямым конкурентом, он считает ее «впечатляющей», но подчеркнул, что OpenAI полагает, что увеличение вычислительных мощностей является ключом к их собственному успеху.
«Исследователи ИИ из Кремниевой долины наблюдают за DeepSeek с равной долей восхищения и настороженности, по крайней мере, с прошлой весны. По словам американцев, у DeepSeek хорошая репутация в области исследований, но трудно подтвердить ее заявления о стоимости обучения».
Некоторые лидеры отрасли считают, что DeepSeek разрабатывала свои модели, используя общепринятую практику, известную как «дистилляция знаний», или используя ответы из существующей модели для разработки новой, подчеркивает газета. Если бы это было правдой, то дорогостоящая работа, проделанная такими компаниями, как OpenAI, могла бы помочь DeepSeek выполнять свою работу с меньшими затратами.
«Выпуск DeepSeek-R1 вызвал бурные дебаты в Кремниевой долине о том, смогут ли американские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, включая Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Anthropic, с лучшими ресурсами, отстоять свои технические преимущества. Тем временем глава компании Лянь Ванфэнь стал предметом национальной гордости у себя на родине. На этой неделе он был единственным лидером в области искусственного интеллекта, который был выбран для участия в публичной встрече предпринимателей со вторым по влиятельности лидером страны Ли Цяном».
Статус Ляня как аутсайдера в области искусственного интеллекта стал неожиданным источником его силы. В компании High-Flyer он «сколотил состояние», используя искусственный интеллект и алгоритмы для выявления закономерностей, которые могут влиять на цены акций, заявляет FT. Его команда научилась использовать чипы Nvidia для зарабатывания денег на торговле акциями. В 2023 г. он запустил Deep Seek, объявив о своем намерении разработать искусственный интеллект человеческого уровня.
Компания из Ханчжоу вызвала волну возмущения на Уолл-стрит и в Кремниевой долине, разработав модели искусственного интеллекта с меньшими затратами по сравнению с платформами OpenAI и Meta, что побудило президента США Дональда Трампа назвать этот прорыв «тревожным звонком».
Издание подчеркивает, что разработка может значительно помочь Китаю победить в «войне ИИ». В ходе своего выступления на ежегодном съезде перед представителями палаты представителей в Дорале, Флорида, Трамп выразил надежду на то, что выпуск китайского чат-бота DeepSeek послужит пробуждающим сигналом для американских компаний.
«Бесплатный чат-бот DeepSeek может представлять серьезную угрозу для конкурентов, таких как OpenAI, которая взимает $20 в месяц за доступ к своим самым мощным моделям искусственного интеллекта. В отличие от своего китайского аналога, OpenAI не раскрывает основные “веса” своих моделей, которые определяют, как ИИ обрабатывает информацию. Она также отказалась обнародовать полные “цепочки рассуждений”, созданные с помощью ее собственных моделей рассуждения».
Искусственный интеллект DeepSeek assistant в настоящее время доступен бесплатно и включает в себя три основные функции. Во-первых, пользователи могут задавать чат-боту вопросы и получать прямые ответы. Например, когда Wired попросил поделиться рецептами с добавлением зерен граната, чат-бот DeepSeek быстро выдал список из 15 вариантов, начиная от йогуртового парфе и заканчивая рисовым пловом «в ближневосточном стиле», но не привел никаких конкретных источников или рецептов, заключает издание.