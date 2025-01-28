«Выпуск DeepSeek-R1 вызвал бурные дебаты в Кремниевой долине о том, смогут ли американские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, включая Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Anthropic, с лучшими ресурсами, отстоять свои технические преимущества. Тем временем глава компании Лянь Ванфэнь стал предметом национальной гордости у себя на родине. На этой неделе он был единственным лидером в области искусственного интеллекта, который был выбран для участия в публичной встрече предпринимателей со вторым по влиятельности лидером страны Ли Цяном».