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Трамп подписал указ о превращении США в столицу искусственного интеллекта

Ведомости

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, который должен превратить США в «мировую столицу» искусственного интеллекта, передает корреспондент «Ведомостей».

Помощник Трампа пояснил, что данный указ призван разработать ряд политических решений, которые должны превратить США в мировую столицу ИИ.

Трамп подчеркнул , что он не опасается, что развитие ИИ в США лишит американцев рабочих мест. Трамп уверен, что это, напротив, создаст дополнительные возможности

Ранее Трамп объявил, что американский разработчик в области ИИ OpenAI, а также японский конгломерат SoftBank и американская компания по разработке программного обеспечения Oracle создадут новую компанию с бюджетом в $500 млрд для развития искусственного интеллекта (ИИ).

Проект под названием Stargate займется созданием физической и виртуальной инфраструктуры для развития ИИ нового поколения. В частности, новая компания планирует начать строить свои дата-центры по всей стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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