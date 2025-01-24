Трамп подписал указ о превращении США в столицу искусственного интеллекта
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, который должен превратить США в «мировую столицу» искусственного интеллекта, передает корреспондент «Ведомостей».
Помощник Трампа пояснил, что данный указ призван разработать ряд политических решений, которые должны превратить США в мировую столицу ИИ.
Трамп подчеркнул , что он не опасается, что развитие ИИ в США лишит американцев рабочих мест. Трамп уверен, что это, напротив, создаст дополнительные возможности
Ранее Трамп объявил, что американский разработчик в области ИИ OpenAI, а также японский конгломерат SoftBank и американская компания по разработке программного обеспечения Oracle создадут новую компанию с бюджетом в $500 млрд для развития искусственного интеллекта (ИИ).
Проект под названием Stargate займется созданием физической и виртуальной инфраструктуры для развития ИИ нового поколения. В частности, новая компания планирует начать строить свои дата-центры по всей стране.