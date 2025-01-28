Трамп объявил о расширении тарифной политики и планах вернуть заводы в США

Трамп объявил о расширении тарифной политики и планах вернуть заводы в СШАОн также призвал американский ИИ-бизнес активизироваться на фоне успехов DeepSeek
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что намерен ввести тарифы на импорт фармацевтических препаратов, полупроводников и металлов, а также выразил надежду, что успех китайского чат-бота DeepSeek послужит пробуждающим звоночком для американской отрасли.
В ходе своего выступления на ежегодном съезде перед представителями палаты представителей в Дорале, Флорида, Трамп также изложил свою позицию по обороне США и будущего TikTok.
«Железный купол»
Трамп подчеркнул, что необходимо вместе с конгрессом работать над законопроектом о национальной обороне, «который вновь полностью восстановит» американскую армию. Он также объявил, что через некоторое время подпишет четыре новых исполнительных указа на этот счет.
«Нам необходимо немедленно начать строительство современного комплекса противоракетной обороны “Железный купол”, который сможет защищать американцев, – заявил Трамп. – Мы защищаем другие страны, но не защищаем себя».
Трамп заметил, что система будет построена, в США и подчеркнул, что у Америки есть «феноменальные технологии».
«Вы видите это на примере Израиля: из 319 ракет они сбили почти каждую. Думаю, Соединенные Штаты тоже заслуживают такого. И все будет производиться прямо здесь, в США, на 100%, чтобы гарантировать, что у нас будет самая мощная и смертоносная армия в мире», – заявил Трамп. В понедельник вечером Трамп подписал исполнительный указ о строительстве в Америке системы ПРО «Железный купол», как сообщает пул Белого дома. Подписание документа состоялось на борту самолета, когда Трамп летел из Флориды обратно в Вашингтон.
Он также сообщил, что подпишет указы, согласно которым трансгендеры больше не смогут служить в армии, а также будут отменены программы равноправия и инклюзивности в вооруженных силах.
Более того, добавил Трамп, один из указов будет касаться полного восстановления на службе военнослужащих, которые были уволены из вооруженных сил из-за обязательного требования вакцинации от COVID.
Больше тарифов
Трамп заявил, что вскоре введет тарифы на импорт фармацевтических препаратов, полупроводников и металлов. Американский лидер добавил, что может ввести тарифы на сталь, алюминий и медь.
«В самое ближайшее время мы собираемся ввести тарифы на произведенные за рубежом компьютерные чипы, полупроводники и фармацевтическую продукцию, чтобы вернуть производство этих жизненно важных товаров в США, – сказал Трамп. – Они ушли от нас и переместились на Тайвань, который, кстати, производит около 98% чипов, и мы хотим, чтобы они вернулись».
Тарифы являются ключевой частью экономической повестки Трампа, полагающего, что они послужат для компаний стимулом строить свое производство в США.
Трамп объяснил, что компании не захотят платить 25%, 50% или даже 100% налога и придут в Америку, потому что это будет выгодно для них.
«Если вы хотите избежать налогов или тарифов, вам придется построить завод здесь, в Америке, – добавил он. – В ближайшее время у нас будет построено больше заводов, чем кто-либо мог себе представить… Мы будем рассматривать (введение тарифов) на фармацевтические препараты, лекарства, чипы, полупроводники, сталь и другие отрасли. И вы увидите изменения».
Положительная оценка DeepSeek
Трамп выразил надежду на то, что выпуск китайского чат-бота DeepSeek послужит пробуждающим сигналом для американских компаний.
«Будем надеяться, что выпуск китайской компанией DeepSeek станет сигналом для нашей отрасли, свидетельствующим о том, что нам нужно быть максимально сосредоточенными на конкуренции для того, чтобы победить», – заявил он.
Трамп также назвал положительным моментом прогресс, связанный с DeepSeek.
«Вместо того чтобы тратить миллиарды и миллиарды, вы будете тратить меньше и, надеюсь, придете к тем же решениям. При администрации Трампа мы дадим полную свободу нашим технологическим компаниям, и мы будем доминировать в будущем, как никогда прежде», – добавил он.
Команда DeepSeek в декабре выпустила своего конкурента ChatGPT. По словам разработчиков, стоимость реализации проекта составила менее $6 млн. На прошлой неделе компания обновила модель, которая, как сообщалось в СМИ, также превосходит последнюю модель разработчика OpenAI во многих сторонних тестах и аспектах.
Трамп заявил в своем выступлении, что ожидает, что многие будут претендовать на покупку TikTok, и он не хочет, чтобы Китай был вовлечен в деятельность этой популярной социальной сети.
«Простите меня, мой интерес к TikTok несколько охладел, но посмотрим, что произойдет, – сказал президент. – На эту платформу у нас будет много претендентов, и если мы сможем сохранить все эти голоса и рабочие места, и Китай не будет в этом принимать участия. Вы не хотите, чтобы Китай был вовлечен, но посмотрим, что произойдет».
Сразу после официального вступления в должность в понедельник, 20 января, среди первых указов Трамп подписал документ, который предписывает генеральному прокурору отложить вступление в силу запрета TikTok на 75 дней. Трамп считает, что США должны получить 50% доли в приложении.
21 января Трамп заявил, что рассматривает возможность того, чтобы генеральный директор Tesla Илон Маск или глава Oracle Ларри Эллисон купили TikTok.
19 января соцсеть TikTok перестала работать в США. 17 января Верховный суд США поддержал закон о праве запрета TikTok в стране по соображениям национальной безопасности. По оценке судей, закон не нарушает положения первой поправки конституции США, защищающей свободу слова от вмешательства правительства.
Шутка про третий президентский срок
Трамп также поразмышлял о возможности снова баллотироваться на пост президента.
«Я собрал много денег на следующую (президентскую) гонку, которые, как я предполагаю, не могу использовать для себя, но я не на 100% уверен, – сказал он. – Я думаю, мне не разрешено снова баллотироваться».
Конституция ограничивает президентство двумя сроками, поэтому для того, чтобы Трамп мог баллотироваться на третий срок в 2028 г. или позже, потребуется конституционная поправка.
Трамп затем обратился с вопросом к спикеру Майку Джонсону, разрешено ли ему снова снова баллотироваться?
«Майк, я лучше не буду тебя в это втягивать», – добавил Трамп.
На прошлой неделе конгрессмен-республиканец Энди Оглс внес в палату представителей резолюцию о внесении поправки в конституцию США, которая позволила бы президенту избираться на срок до трех раз, но не более. Оглс заявил, что этот шаг направлен на то, чтобы Трамп мог оставаться в должности еще восемь лет, так как он доказал, что является «единственной фигурой в современной истории», способной вернуть Америке величие, и ему необходимо дать время, чтобы достичь этой цели.
В настоящее время 22-я поправка запрещает кому-либо избираться на пост президента более двух раз. Поправка была предложена палатой представителей в 1947 г., через два года после смерти бывшего президента Франклина Рузвельта, который избирался на четыре срока. Рузвельт стал единственным президентом, который служил более двух сроков. Поправка была ратифицирована в 1951 г., почти через четыре года обсуждений.