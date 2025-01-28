Трамп объявил о расширении тарифной политики и планах вернуть заводы в США

В настоящее время 22-я поправка запрещает кому-либо избираться на пост президента более двух раз. Поправка была предложена палатой представителей в 1947 г., через два года после смерти бывшего президента Франклина Рузвельта, который избирался на четыре срока. Рузвельт стал единственным президентом, который служил более двух сроков. Поправка была ратифицирована в 1951 г., почти через четыре года обсуждений.