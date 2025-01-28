Как продвигается охота Дональда Трампа на нелегалов

Самым ярким примером такого поведения стала Колумбия. Туда было отправлено два самолета ВВС США С-17 с депортированными, но местные власти отказались принимать их. «Я не разрешаю американским самолетам с колумбийскими мигрантами на борту пересекать наши границы. Соединенные Штаты должны разработать протокол более достойного отношения к мигрантам, прежде чем мы примем их», – написал на своей странице в Х (бывший Twitter) президент Колумбии Густаво Франсиско Петро Уррего. Трамп ответил угрозами ввести 25%-ные тарифы на колумбийские товары и визовые ограничения в отношении местных политиков и их семей. Сначала колумбийцы пригрозили ответными мерами, но в итоге согласились принять самолеты с согражданами.