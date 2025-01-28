Как продвигается охота Дональда Трампа на нелегалов

Как продвигается охота Дональда Трампа на нелегаловОн хочет арестовывать минимум 1500 человек в день
В США продолжается операция по массовой депортации нелегальных мигрантов. Несколько самолетов с задержанными нелегалами были направлены в страны их происхождения. Некоторые были вынуждены принимать самолеты с отловленными согражданами.
Самым ярким примером такого поведения стала Колумбия. Туда было отправлено два самолета ВВС США С-17 с депортированными, но местные власти отказались принимать их. «Я не разрешаю американским самолетам с колумбийскими мигрантами на борту пересекать наши границы. Соединенные Штаты должны разработать протокол более достойного отношения к мигрантам, прежде чем мы примем их», – написал на своей странице в Х (бывший Twitter) президент Колумбии Густаво Франсиско Петро Уррего. Трамп ответил угрозами ввести 25%-ные тарифы на колумбийские товары и визовые ограничения в отношении местных политиков и их семей. Сначала колумбийцы пригрозили ответными мерами, но в итоге согласились принять самолеты с согражданами.
Помимо Колумбии военно-транспортные самолеты с мигрантами ранее были направлены в Мексику, Гватемалу и Бразилию. При этом, по информации CNN, на прошлой неделе Мексика отказалась принимать самолеты два раза. Гватемала и Бразилия, наоборот, приняли самолеты.
Указы об ужесточении миграционной политики Трамп подписал в первый же день на посту, 20 января. По данным Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), опубликованным на официальной странице ведомства в Х, при содействии других служб с 23 по 26 января удалось арестовать 2373 человека. Источники сообщили газете The Washington Post (WP) 27 января о требовании «сотрудников администрации Трампа» увеличить количество ежедневных арестов минимум до 1200 или 1500. По их словам, нынешние результаты операции по депортации «разочаровали» президента. Согласно CNN, Погранично-таможенная служба США отключила мобильное приложение CBP One, позволявшее мигрантам запрашивать начало процесса уточнения их статуса или получения убежища.
По данным Института миграционной политики США, количество нелегалов достигает 11 млн человек, из которых 5,3 млн – из Мексики, 741 000 – из Сальвадора, 724 000 – из Гватемалы, 553 000 – из Индии, 490 000 – из Гондураса. Согласно WP, у ICE есть дела 7,8 млн человек, которые потенциально могут быть депортированы. Но некоторые из них подали документы на уточнение статуса, что усложняет процесс депортации.
Официальное количество нелегалов в США может быть гораздо меньше реального, говорит научный сотрудник ИСКРАНа Марина Черных. Она объяснила, что официальное количество складывается из количества задержаний. «На одного задержанного нелегала приходится до 5–10 непойманных», – подчеркнула Черных. Именно по этой причине эксперт считает неосуществимым депортацию даже половины от официально учтенных нелегалов. Она также отметила сопротивление со стороны так называемых городов-убежищ (sanctuary city – города, отказывающиеся сотрудничать с федеральным правительством по миграционным вопросам) и оспаривание указов Трампа в судах.
По данным NBC News, руководство некоторых таких городов немного смягчило антитрамповскую риторику в надежде избежать крупных ссор с президентом, как это было в его первый срок в 2017–2021 гг. Одновременно с этим WP сообщила об указе нынешней администрации минюсту расследовать действия «любых» официальных лиц, препятствующих осуществлению миграционных законов.
Но Черных сомневается в шансах Трампа оказать серьезное давление на те же города-убежища, так как это прерогатива штата, в котором они находятся, и большинство из таких штатов демократические.
Трамп может попытаться сократить поток новых нелегалов за счет давления на латиноамериканские страны, но это также не дает гарантий долгосрочного успеха, говорит ведущий научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. «Полностью остановить поток нелегалов у него не получится, так как нынешние предложения Трампа не решают коренных причин, по которым нелегалы из Латинской Америки проникают в США: бедность в родной стране, безработица», – сказал эксперт. По его мнению, прогрессу на миграционном направлении также может помешать сопротивление демократов на местах.