Кто выигрывает культурную войну в США

Кто выигрывает культурную войну в СШАПока преимущество на стороне Дональда Трампа, но оно может быть недолгим
Президент США Дональд Трамп может оставить не только политическое, но и культурное наследие. Его победа на ноябрьских выборах и триумфальное возвращение в Белый дом сопровождались отказом от того, что в прессе и массах получило название «воук-повестка». Неизвестно, насколько сам Трамп вовлечен в эти процессы, но его личность, а также идеология, выстроенная вокруг нее, оказывают значительное влияние на реализацию изменений в американском общественно-культурном дискурсе и бизнесе.
В США существует два основных понимания воук-повестки (woke culture от слова wake – «проснуться»; термин, обозначающий повышенное внимание к вопросам расовой и соцсправедливости, а также полового равенства). Демократы и поддерживающая их часть общественности, включая ультралевых, понимает это как общественное движение, направленное на достижение равенства в обществе на основах, заложенных Движением за гражданские свободы в 1960-е гг. В последние годы это течение стало неотделимо от идей феминизма и поддержки сексуальных меньшинств. Республиканцы и близкая к ним часть общества, наоборот, видят в современной воук-повестке зачатки «большого государства», единственная цель которого – контролировать личную жизнь человека, создать систему, основанную на леворадикальных идеях, близкую к авторитарной.
В частности, именно поэтому с первых минут президентства, после инаугурации 20 января, Трамп анонсировал подписание указа, направленного на «отмену всей правительственной цензуры и возвращение свободы слова в Америке». В связи с этим же он заявил, что США официально будут признавать только два гендера – мужской и женский. Это был словесный ответ именно сторонникам воук-культуры, которые активно реализовывали свою социально-политическую программу в годы правления бывшего президента США Джо Байдена (2021–2025 гг.).
Бизнес подхватил волну
Слова Трампа не единственный признак постепенной смены нарративов в США. Многие крупные и средние компании приняли решение отказаться от так называемых «инклюзивных» практик. Речь идет о квотах на количество представителей расовых, сексуальных меньшинств в управляющем звене компании или внутренних департаментах, отвечающих за инклюзивность и расширение возможностей ущемленной, по их мнению, части общества. Такие мероприятия были актуальны для многих сфер и касались как корпоративного и политического, так и культурного мира Америки.
Через несколько недель после победы Трампа об отказе от программ и инициатив, связанных с инклюзивностью, заявила одна из крупнейших сетей магазинов розничной торговли в США Walmart. Этому примеру чуть позже последовали и техногиганты, такие как Meta
По данным компании Resume.org, в 2025 г. на восемь компаний приходится одна, планирующая снизить свои обязательства по вопросам инклюзивности. Из компаний, участвовавших в исследовании, 8% заявили о намерении сократить бюджеты соответствующих программ, а 5% и вовсе уже упразднили инклюзивные программы.
Но отказ от «повесточки» был замечен не только в корпоративном мире. После инаугурации Трамп подписал документ для отмены этой же практики в федеральных ведомствах. Согласно соответствующему исполнительному указу, все публичные инклюзивные программы финансово невыгодны и вредят эффективности работы правительства, а также оказывают дополнительное давление на американского налогоплательщика.
Второй исполнительный указ Трампа по этой теме отменил такие же документы времен предыдущих президентских администраций, включая Байдена и Обамы, Билла Клинтона (1993–2001 гг.) и даже Линдона Джонсона (1963–1969 гг.). По данным CNN, всего к 26 января Трамп подписал четыре исполнительных указа, связанных с отменой программ DEI (diversity/разнообразие, equality/равенство, inclusion/инклюзивность).
Победа Трампа – сигнал от избирателей, которые устали от вмешательства правительства и президента в личную жизнь обычных граждан, что было характерно в президентство и Байдена, и Обамы, говорит руководитель «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский. «В 2016 и 2020 гг. Трамп не представлял собой идеологического борца, но сумел сделать это в 2022–2024 гг. и поэтому и добился победы», – сказал политтехнолог.
Долгая борьба
Попытки отказаться от «прогрессивных» инициатив не были инициированы сверху, хотя победа Трампа и послужила отдельным триггером этих изменений. На протяжении нескольких лет в США то и дело вспыхивали бурные обсуждения, связанные с бойкотом или, наоборот, популяризацией продуктов, брендов, замеченных в продвижении тех или иных ценностей. Одной из последних таких историй была реклама пива Bud Light весной 2023 г. , в которой участвовал трансгендер. В результате продажи именно этого бренда резко сократились. Представители консервативных организаций, республиканские политики и обычные граждане призывали к бойкоту Bud Light в социальных сетях.
И в целом с определенного момента наличие инклюзивных нарративов начало раздражать часть общественности. Наиболее заметно это отразилось в кинематографе. Например, в марте 2023 г. был выпущен трейлер фильма «Русалочка» от компании Disney. Некоторые зрители возмутились тем, что главную роль вместо рыжеволосой белой девушки (какой персонаж показан в оригинальном мультфильме) русалочку играет темнокожая актриса. Обсуждения в СМИ, скандальные высказывания, обвинения в расизме с одной стороны и в продажности с другой – все это сопровождало фильм весь путь от трейлера до появления в кинотеатрах. В итоге в прокате он провалился. При бюджете в $250 млн в США картина собрала $297 млн.
Но в некоторых случаях, даже зная о возможной резкой реакции и возможных финансовых потерях, некоторые компании не могли не следовать стандартам. Таковые требования в 2020 г. были установлены Американской академией кинематографических искусств и наук. Согласно одному из требований для фильмов, претендующих на «Оскара», хотя бы один из главных или важных для сюжета персонажей должен представлять «недопредставленную расовую или этническую группу» из той местности или страны, где снимается фильм. Кроме того, 30% актеров фильма, не претендующих на «Оскара», должны представлять, минимум, две недопредставленные группы. При этом сюжет фильма должен строиться также вокруг истории недопредставленных групп населения: женщин, представителей расовых или сексуальных меньшинств, а также людей с когнитивными или физическими недостатками, включая слабослышащих и слабовидящих.
И хотя недовольство части американского общества левой повесткой выражалось практически всегда на разных уровнях и в разнообразных формах, сезон выборов придал этому соперничеству не просто бытовой, а общественно-политический характер. Разговоры о «культурных войнах» и «судьбе страны» заполнили инфополе и стали постоянной темой дискуссий и споров между политиками с обеих сторон: демократы продолжали говорить о необходимости инклюзивности, а республиканцы строили из себя защитников традиционных ценностей.
Процесс отказа от подобных практик активизировался еще летом 2024 г., когда шансы Трампа на победу казались практически неоспоримыми, особенно после провального выступления Байдена на дебатах 27 июня. Тогда в список культурных перебежчиков записались восемь крупных компаний, вплоть до производителей автомобилей Ford Motor Company и мотоциклов Harley-Davidson, ликвидировавших DEI-отделы и внесших соответствующие изменения в свой маркетинг.
Сопротивление левой повестке просматривается в США давно, объясняет Дубравский. Поэтому Трампа лично нельзя считать инициатором этих изменений. «Он, скорее, симптом», – сказал политконсультант. Дубравский добавил, что в разных сферах люди устали от повестки, включая журналистскую, культурную и образовательную сферу. «За последнее время тема недовольства левой повесткой начала активно всплывать и обсуждаться, хотя дискуссии на эту тему начались относительно давно, но просто не были такими громкими», – пояснил Дубравский.
В США есть запрос на справедливость и улучшение уровня жизни, сглаживание социальных противоречий и это поле удачно освоили трамписты в 2024 г. , считает доцент кафедры американских исследований РГГУ Антон Панов. «Трамп сумел победить за счет того, как смог эксплуатировать популистский запрос на справедливость, на снижение налогов», – сказал эксперт.
При этом стоит отметить, что есть и те, кто отказался отменять программы DEI. Например, 23 января акционеры (более 98%) сети складов Costco выступили против переоценки их влияния на работу компании. С аналогичное позицией по DEI выступил глава банка JPMorgan Джейми Даймон.
История инклюзивных преобразований в США
Первые зачатки инклюзивной политики начали проявляться в 1960-е гг. во время активности Движения за гражданские права (выступали за расовое, экономическое и политическое равноправие). Тогда начала формироваться так называемая позитивная дискриминация (affirmative action), направленная на продвижение ранее ущемленных в правах групп населения в университетах, на работе. В 1970-е гг., с усилением феминистского движения, похожие программы начали также учитывать положение женщин. В 1980-е гг. помимо вопросов расового и гендерного равенства некоторые программы стали дорабатываться и уделять внимание этническим, религиозным и сексуальным меньшинствам. В 1990-е гг. во многих компаниях начали появляться специальные сотрудники и консультанты по вопросам инклюзивности. К 2000-м гг. некоторые работодатели оплачивали разработку специальных тренингов для информирования и образования сотрудников о разных культурах и общих инклюзивных практиках. В 2010-е гг. эти процессы стали практически повсеместными (если говорить о мегаполисах и крупных компаниях).
Непосредственно всплеск интереса и, соответственно, споров о необходимости той или иной программы происходил в период резонансных событий. В последний раз такое можно было заметить летом 2020 г. , когда при попытке задержания скончался афроамериканец Джордж Флойд. Из скандала вокруг действий полицейского выросло обсуждение в целом проблем пенитенциарной системы в США. Некоторые сторонники демпартии начали выступать за снижение финансирования полиции, а крупные города захлестнули протесты темнокожих, сопровождавшиеся порчей личного имущества и массовыми нарушениями прав частной собственности. Республиканцы изложили свой взгляд на возможные изменения: полицию надо реформировать, но уменьшать ее присутствие не следует.
Эта ситуация, как и многие другие, была ловко использована представителями обеих партий в ходе на тот момент уже активной президентской гонки. Джо Байден и его союзники нашли новый повод клеймить Трампа расистом и обвиняли его в разделении нации, а Трамп отвечал тирадами о необходимости сохранить закон и порядок, попутно обвиняя оппонентов в отсутствии патриотизма.
Говоря о DEI, левые подчеркивают попытки продвинуть ущемленные, по их мнению, группы населения, что будет, в их понимании, способствовать увеличению уровня социального и материального равенства в обществе. Представители правого движения парируют сокращением из-за этого реальной конкуренции, которая ранее позволяла отбирать профессионалов на разные позиции. То есть они говорят, что программы DEI хоть и направлены на продвижение в теории, но на практике вредят долгосрочным интересам бизнеса, а значит, и экономике.
При этом трудно отследить четкую связь между наличием политики инклюзивности и изменением показателей компании. По данным консалтинговой компании McKinsey & Company за январь 2024 г. , показатели прибыли на 39% выше у компаний с руководством, сформированным по принципам DEI. Однако от наличия или отсутствия в компании этих программ зависела их возможность получать инвестиции, ведь некоторые инвестиционные фонды (например, тот же BlackRock) учитывали эти факторы при принятии решения о финансировании. При этом не всегда это была инициатива самой компании. Например, в октябре 2023 г. Калифорния стала первым штатом, требующим от венчурных инвесторов сдавать отчеты о наличии «разнообразия» в компаниях, в которые они вложили деньги. Многими компаниями также двигал страх бойкота продукции со стороны потребителей.
Маятник качнулся?
Радикально-левая повестка в США в нынешней форме мертва, рассуждает Дубравский. По мнению эксперта, люди устали от отказа от нормальности, произошедшего за последние 10 лет. «Активисты и некоммерческие организации, заинтересованные в продвижении радикально-левых идей, никуда не исчезнут и обязательно попытаются взять реванш, но и их продукт и реакция на него будут немного другими», – подчеркнул эксперт.
Маятник качнулся, полагает Панов. Но он предупреждает, что это долгосрочный процесс и речь здесь идет не столько о популяризации правых идей, сколько о стабилизации социокультурного пространства. На нынешнем этапе рано говорить о долгосрочности трамповского влияния на отношение к левой повестке и о ее состоянии в целом, говорит Панов. Он полагает, что следует дождаться результатов промежуточных выборов в ноябре 2026 г. , которые будут своеобразным «референдумом» по работе, проделанной Трампом к тому моменту. При этом он уточнил, что лично президент США вряд ли радеет за культурный аспект своего наследия, а нынешние его действия – попытка показать быстрые результаты в начале срока.
Нельзя исключать, что демократы придут к выводу, что их разгромное поражение 2024 г. вызвано тем, что они переусердствовали со своей повесткой, оттолкнувшей многих избирателей, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. В качестве примера эксперт привел латиноамериканцев, 42% которых проголосовали за Трампа (следует из данных Associated Press. – «Ведомости»). Он связал увеличение популярности Трампа среди этой традиционно продемократической группы избирателей, в частности, с их общественно-культурными ценностями, не принимающими идеи, связанные с сексуальными меньшинствами или вопросами абортов. Но эксперт подчеркнул, что пока рано делать выводы о возможных действиях демократов на промежуточных выборах в 2026 г. и на следующих президентских в 2028 г. «Судя по их нынешней реакции и желании оспорить указы Трампа, они пока готовы отстаивать свою повестку», – сказал эксперт.
Демократы начинают понимать, что поторопились с социальным инжинирингом, и не исключено, что отложат на определений срок свою неомарксистскую культурную повестку, считает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Дмитрий Кочегуров. По мнению эксперта, сопротивление консервативной волне со стороны либеральных элит однозначно будет, но без свойственного им ранее фанатизма и истерии. Особенно эксперт отметил попытки Трампа бороться с левой повесткой в кинематографе: «Трамп предпринял первый шаг в борьбе против гендерной повестки и взялся за чистку Голливуда, назначив «смотрящими» Сталлоне, Гибсона и папу Джоли, чего не было в его первый срок», – резюмировал эксперт.