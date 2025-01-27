Кто выигрывает культурную войну в США

Но в некоторых случаях, даже зная о возможной резкой реакции и возможных финансовых потерях, некоторые компании не могли не следовать стандартам. Таковые требования в 2020 г. были установлены Американской академией кинематографических искусств и наук. Согласно одному из требований для фильмов, претендующих на «Оскара», хотя бы один из главных или важных для сюжета персонажей должен представлять «недопредставленную расовую или этническую группу» из той местности или страны, где снимается фильм. Кроме того, 30% актеров фильма, не претендующих на «Оскара», должны представлять, минимум, две недопредставленные группы. При этом сюжет фильма должен строиться также вокруг истории недопредставленных групп населения: женщин, представителей расовых или сексуальных меньшинств, а также людей с когнитивными или физическими недостатками, включая слабослышащих и слабовидящих.