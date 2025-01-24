Сможет ли американский фондовый рынок сохранить темпы роста и в 2025 году

На торгах 22 января S&P 500 впервые в истории превысил уровень 6100 пунктов, но не сумел удержать эту планку, закрывшись на уровне 6086,36 пункта (+0,61%). Предыдущий исторический максимум в течение торов зафиксирован на уровне 6091,88 пункта 11 декабря 2024 г. В начале 2025 г. главный американский индекс упал на 1,6%, а высокотехнологичный NASDAQ Composite – почти на 1,9%, писали ранее «Ведомости». В начале прошлой недели S&P 500 опускался до самых низких с выборов президента США 5 ноября 2024 г. уровней и установил двухмесячный минимум около 5773 пунктов.