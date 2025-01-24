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Сможет ли американский фондовый рынок сохранить темпы роста и в 2025 году

Пока что инвесторы возлагают надежды на Трампа, замедление инфляции и рост ВВП
Мария Викулова
Софья Ермакова
Brendan McDermid / Reuters
Brendan McDermid / Reuters

В этом году ключевой американский индекс S&P 500 может вырасти на 6–13%, после того как по итогам 2024 г. прибавил сразу 25%. Повлияют меры нового президента США Дональда Трампа по дерегулированию бизнеса, снижению налогов и стимулированию производства, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Также рост американских акций поддержит постепенное замедление инфляции, высокие прогнозы роста ВВП страны и ожидания урегулирования ключевых мировых вооруженных конфликтов.

На торгах 22 января S&P 500 впервые в истории превысил уровень 6100 пунктов, но не сумел удержать эту планку, закрывшись на уровне 6086,36 пункта (+0,61%). Предыдущий исторический максимум в течение торов зафиксирован на уровне 6091,88 пункта 11 декабря 2024 г. В начале 2025 г. главный американский индекс упал на 1,6%, а высокотехнологичный NASDAQ Composite – почти на 1,9%, писали ранее «Ведомости». В начале прошлой недели S&P 500 опускался до самых низких с выборов президента США 5 ноября 2024 г. уровней и установил двухмесячный минимум около 5773 пунктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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