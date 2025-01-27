Си Цзиньпин заявил об обширном пространстве для сотрудничества между США и КНР
Китай и Соединенные Штаты могут иметь партнерские и дружеские отношения. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. Его слова опубликованы на официальном сайте китайского МИДа.
Он отметил, что США и Китай имеют общие интересы. Сотрудничество между странами может обеспечить пользу как для двух государств, так и для всего мира, отмечает глава КНР.
Кроме того, китайский лидер выразил надежду на усиление обмена и общения между США и КНР и продолжение дружбы.
24 января министр иностранных дел Китая Ван И и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Ван и Рубио обсудили телефонный разговор Си и президента США Дональда Трампа, отметив, что он задал новое направление китайско-американским отношениям.