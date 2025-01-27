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Си Цзиньпин заявил об обширном пространстве для сотрудничества между США и КНР

Ведомости

Китай и Соединенные Штаты могут иметь партнерские и дружеские отношения. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. Его слова опубликованы на официальном сайте китайского МИДа.

Он отметил, что США и Китай имеют общие интересы. Сотрудничество между странами может обеспечить пользу как для двух государств, так и для всего мира, отмечает глава КНР.

Кроме того, китайский лидер выразил надежду на усиление обмена и общения между США и КНР и продолжение дружбы.

24 января министр иностранных дел Китая Ван И и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Ван и Рубио обсудили телефонный разговор Си и президента США Дональда Трампа, отметив, что он задал новое направление китайско-американским отношениям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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