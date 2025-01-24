Глава МИД КНР Ван И провел телефонный разговор с госсекретарем США Рубио
Министр иностранных дел Китая Ван И и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
Ван и Рубио обсудили телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, отметив, что он задал новое направление китайско-американским отношениям. Отмечается, что Си в разговоре изложил политику Китая в отношении США, а Трамп, в свою очередь, выразил надежду на поддержание хороших отношений с КНР.
Сообщается, что Ван изложил Рубио позицию Китая по тайваньскому вопросу, подчеркнув, что для Китая Тайвань был частью территории «с древних времен». «Соединенные Штаты взяли на себя торжественное обязательство проводить политику одного Китая», – отмечается в сообщении. США выразили надежду на мирное решение тайваньского вопроса.
Президент США в ходе своего выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что он видит отношения между США и Китаем в ближайшие четыре года «очень хорошими». «Все, что нам нужно, – это справедливость. Мы просто хотим равных условий», – сказал он.
17 января Трамп и Си провели телефонный разговор. О чем именно беседовали два лидера, тогда не сообщалось.
В январе 2024 г. The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Трамп обговаривал с советниками возможность установления пошлины в 60% на импорт из Китая при своей победе на президентских выборах. Издание сообщало, что республиканец готовился к новой масштабной торговой войне с КНР.
Кроме того, 15 января 2025 г. сообщалось, что Трамп планирует ускорить поставки оружия и техники Тайваню. Об этом заявлял будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в ходе дискуссии в Институте мира США.