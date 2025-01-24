Глава МИД КНР Ван И провел телефонный разговор с госсекретарем США Рубио

Президент США в ходе своего выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что он видит отношения между США и Китаем в ближайшие четыре года «очень хорошими». «Все, что нам нужно, – это справедливость. Мы просто хотим равных условий», – сказал он.