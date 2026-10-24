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Шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса и поезда в ЕАО

Анна Суслова

Шесть человек погибли и еще один человек пострадал в результате столкновения микроавтобуса с пассажирским поездом на переезде в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом говорится в сообщении Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Трагедия произошла в 19:02 по местному времени (12:02 мск) на железнодорожном переезде на перегоне Николаевка – Дежневка ДВЖД.

Как отметили в ДВЖД, водитель микроавтобуса выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом № 35 Хабаровск-1 – Благовещенск. Машинист поезда попытался остановить состав, однако избежать столкновения не удалось.

В результате аварии погибли шесть пассажиров микроавтобуса. Еще один пассажир получил травмы. На место прибыли экстренные службы. Отмечается, что пассажиры и сотрудники поезда не пострадали, а сам состав не сошел с путей. Он продолжил движение по маршруту через 37 минут после ДТП.

12 сентября ГУ МВД по Архангельской области сообщало, что при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля с грузовиком в регионе погибли 13 человек. Среди них было трое детей. ДТП произошло на 1180-м км трассы М-8 «Холмогоры» Холмогорского района Архангельской области. Микроавтобус следовал по маршруту Северодвинск – Березник.

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