Шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса и поезда в ЕАО

В результате аварии погибли шесть пассажиров микроавтобуса. Еще один пассажир получил травмы. На место прибыли экстренные службы. Отмечается, что пассажиры и сотрудники поезда не пострадали, а сам состав не сошел с путей. Он продолжил движение по маршруту через 37 минут после ДТП.