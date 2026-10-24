Беглов вручил Бастрыкину знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом»

Беглов и Бастрыкин обсудили взаимодействие правительства города и Следственного комитета по вопросам безопасности и материально-технического оснащения. В 2020 г. город передал здание в Петродворце для размещения Объединенного кадетского корпуса СК России, а в 2021 г. – помещения на Моховой улице для Морского кадетского корпуса.