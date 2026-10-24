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Беглов вручил Бастрыкину знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом»

Ася Султанова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Об этом сообщает Следком в Max. Церемония прошла в ходе рабочей встречи, на которой стороны обсудили взаимодействие СК и правительства города. Беглов поблагодарил Бастрыкина за большой вклад в обеспечение правопорядка и безопасности в Северной столице.

Глава СК России рассказал о расследовании преступлений киевского режима и о гуманитарной миссии, которую проводят сотрудники ведомства. Участники встречи также обсудили помощь участникам спецоперации и их семьям. В числе тех, кто исполняет долг в ходе спецоперации, – сотрудники Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

Беглов и Бастрыкин обсудили взаимодействие правительства города и Следственного комитета по вопросам безопасности и материально-технического оснащения. В 2020 г. город передал здание в Петродворце для размещения Объединенного кадетского корпуса СК России, а в 2021 г. – помещения на Моховой улице для Морского кадетского корпуса.

24 августа президент России Владимир Путин продлил срок федеральной государственной службы Бастрыкину до 27 августа 2027 г. Он возглавил Следственный комитет 15 января 2011 г.

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