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Главная / Политика /

Посол РФ назвал возобновление работы дипмиссии в Сьерра-Леоне важным шагом

Ася Султанова

Полноценное возобновление работы российского посольства в Фритауне стало важным этапом в развитии отношений России и Сьерра-Леоне, заявил в интервью «РИА Новости» посол РФ в этой стране Андрей Столяров.

По словам дипломата, сейчас ведется последовательное налаживание контактов не только с руководством МИД и профильных ведомств, но и с парламентом, деловыми кругами, научными и образовательными учреждениями, СМИ и общественными организациями.

Столяров подчеркнул, что первоочередная задача – сформировать устойчивую сеть рабочих связей, способную дать практические результаты в политической, экономической, гуманитарной и информационной сферах.

Посольство России во Фритауне прекратило работу в 1992 г., а 14 января 2026 г. возобновило деятельность. До 2026 г. интересы России в Сьерра-Леоне представлял посол в Гвинейской Республике.

В мае 2024 г. глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял о планах открыть посольство в Сьерра-Леоне к концу 2024 г. В январе 2025 г. официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала открытия российских посольств в Нигере, Сьерра-Леоне и Республике Южный Судан «в ближайшее время».

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