Россия в скором времени откроет посольства в Нигере и Сьерра-Леоне
Россия откроет посольства в Нигере, Сьерра-Леоне и Республике Южный Судан в ближайшее время, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Дипломат напомнила, что в 2023 г. заработали посольства РФ в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. По ее словам, сейчас речь идет о возобновлении деятельности в Нигере и Сьерра-Леоне, остановленной в 1992 г. по финансовым причинам, а также об учреждении нового диппредставительства в Республике Южный Судан.
«Соответствующие распоряжения правительства Российской Федерации были выпущены в конце декабря 2024 г. И в ближайшее время планируется официальное открытие упомянутых дипломатических миссий», – сказала Захарова (цитата по ТАСС).
4 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заявил, что Африка близка России по духу, а также назвал страны континента очень мужественными и свободолюбивыми, дорожащими своим суверенитетом. Лидер РФ подчеркнул, что Россию никогда и ничто не разъединяло со странами и народами Африки, «а все, что есть, только нас объединяет». Он также отметил рост объема товарооборота между Россией и странами Африки.