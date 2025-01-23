Россия в скором времени откроет посольства в Нигере и Сьерра-Леоне

4 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заявил, что Африка близка России по духу, а также назвал страны континента очень мужественными и свободолюбивыми, дорожащими своим суверенитетом. Лидер РФ подчеркнул, что Россию никогда и ничто не разъединяло со странами и народами Африки, «а все, что есть, только нас объединяет». Он также отметил рост объема товарооборота между Россией и странами Африки.