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Россия в скором времени откроет посольства в Нигере и Сьерра-Леоне

Ведомости

Россия откроет посольства в Нигере, Сьерра-Леоне и Республике Южный Судан в ближайшее время, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат напомнила, что в 2023 г. заработали посольства РФ в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. По ее словам, сейчас речь идет о возобновлении деятельности в Нигере и Сьерра-Леоне, остановленной в 1992 г. по финансовым причинам, а также об учреждении нового диппредставительства в Республике Южный Судан.

«Соответствующие распоряжения правительства Российской Федерации были выпущены в конце декабря 2024 г. И в ближайшее время планируется официальное открытие упомянутых дипломатических миссий», – сказала Захарова (цитата по ТАСС).

4 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заявил, что Африка близка России по духу, а также назвал страны континента очень мужественными и свободолюбивыми, дорожащими своим суверенитетом. Лидер РФ подчеркнул, что Россию никогда и ничто не разъединяло со странами и народами Африки, «а все, что есть, только нас объединяет». Он также отметил рост объема товарооборота между Россией и странами Африки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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