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Лавров: в Сьерра-Леоне будет открыто посольство России

Ведомости

До конца года Россия планирует открыть посольство в столице африканского государстве Сьерра-Леоне городе Фритауне. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД этой республики Тимоти Муса Каббой.

«Планируется открыть новые дипломатические представительства на Африканском континенте, в том числе во Фритауне мы рассчитываем сделать это в текущем году, все необходимые решения приняты», – ответил Лавров на вопрос журналиста, планируется ли открытие новых дипломатических представительств РФ в странах Африки в этом году.  

Также он сообщил, что со стороны Сьерра-Леоне была выражена заинтересованность в привлечении инвесторов из РФ в экономику республики. Кабба пояснил, что открытие посольства в столице позволит повысить уровень доверия российского бизнеса.

Глава МИД РФ рассказал также, что в ходе переговоров особое внимание было уделено взаимодействию по проектам в сфере энергетики и добыче полезных ископаемых, здравоохранения, гуманитарной деятельности. В частности, Лавров сообщил, что Россия готова увеличить количество стипендий обучающимся из африканского государства. Также стороны договорились координировать свои шаги в ООН и Совете безопасности.

В марте директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко рассказал, что посольство России в Экваториальной Гвинеи де-факто начало свою работу. А в конце прошлого года дипломатическое представительство РФ спустя 31 год после закрытия возобновило работу в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу. Их открытие 28 июля на пленарном заседании саммита «Россия – Африка» анонсировал президент России Владимир Путин. Тогда он также пообещал оказать поддержку открытию посольств, консульств и других представительств стран Африки в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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