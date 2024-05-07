Лавров: в Сьерра-Леоне будет открыто посольство России

В марте директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко рассказал, что посольство России в Экваториальной Гвинеи де-факто начало свою работу. А в конце прошлого года дипломатическое представительство РФ спустя 31 год после закрытия возобновило работу в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу. Их открытие 28 июля на пленарном заседании саммита «Россия – Африка» анонсировал президент России Владимир Путин. Тогда он также пообещал оказать поддержку открытию посольств, консульств и других представительств стран Африки в России.