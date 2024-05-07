Лавров: в Сьерра-Леоне будет открыто посольство России
До конца года Россия планирует открыть посольство в столице африканского государстве Сьерра-Леоне городе Фритауне. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД этой республики Тимоти Муса Каббой.
«Планируется открыть новые дипломатические представительства на Африканском континенте, в том числе во Фритауне мы рассчитываем сделать это в текущем году, все необходимые решения приняты», – ответил Лавров на вопрос журналиста, планируется ли открытие новых дипломатических представительств РФ в странах Африки в этом году.
Также он сообщил, что со стороны Сьерра-Леоне была выражена заинтересованность в привлечении инвесторов из РФ в экономику республики. Кабба пояснил, что открытие посольства в столице позволит повысить уровень доверия российского бизнеса.
Глава МИД РФ рассказал также, что в ходе переговоров особое внимание было уделено взаимодействию по проектам в сфере энергетики и добыче полезных ископаемых, здравоохранения, гуманитарной деятельности. В частности, Лавров сообщил, что Россия готова увеличить количество стипендий обучающимся из африканского государства. Также стороны договорились координировать свои шаги в ООН и Совете безопасности.
В марте директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко рассказал, что посольство России в Экваториальной Гвинеи де-факто начало свою работу. А в конце прошлого года дипломатическое представительство РФ спустя 31 год после закрытия возобновило работу в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу. Их открытие 28 июля на пленарном заседании саммита «Россия – Африка» анонсировал президент России Владимир Путин. Тогда он также пообещал оказать поддержку открытию посольств, консульств и других представительств стран Африки в России.