Путин анонсировал открытие посольств России в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее

Как следует из данных на сайте министерства иностранных дел России, сейчас представительские функции в Буркина-Фасо по совместительству исполняет посольство РФ в Кот-д'Ивуаре. Посол России в Кот-д'Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков в конце марта говорил «РИА Новости», что российская сторона работает над этим вопросом.