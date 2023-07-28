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Путин анонсировал открытие посольств России в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее

Ведомости

Россия в ближайшее время возобновит работу своих посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия – Африка».

«После многолетнего перерыва в ближайшее время возобновят функционирование российские посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. Планируем расширить сеть российских центров науки и культуры – русских домов. Они успешно работают в восьми африканских странах, а в ближайшее время появятся еще в ряде государств», – сказал он.

Также президент пообещал оказать поддержку открытию посольств, консульств и других представительств стран Африки в России. По словам Путина, российская сторона приветствовала бы «встречные шаги наших африканских друзей».

Как следует из данных на сайте министерства иностранных дел России, сейчас представительские функции в Буркина-Фасо по совместительству исполняет посольство РФ в Кот-д'Ивуаре. Посол России в Кот-д'Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков в конце марта говорил «РИА Новости», что российская сторона работает над этим вопросом.

Представительские функции посольства в Экваториальной Гвинее по совместительству исполняет загранучреждение в Камеруне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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