Путин анонсировал открытие посольств России в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее
Россия в ближайшее время возобновит работу своих посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия – Африка».
«После многолетнего перерыва в ближайшее время возобновят функционирование российские посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. Планируем расширить сеть российских центров науки и культуры – русских домов. Они успешно работают в восьми африканских странах, а в ближайшее время появятся еще в ряде государств», – сказал он.
Также президент пообещал оказать поддержку открытию посольств, консульств и других представительств стран Африки в России. По словам Путина, российская сторона приветствовала бы «встречные шаги наших африканских друзей».
Как следует из данных на сайте министерства иностранных дел России, сейчас представительские функции в Буркина-Фасо по совместительству исполняет посольство РФ в Кот-д'Ивуаре. Посол России в Кот-д'Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков в конце марта говорил «РИА Новости», что российская сторона работает над этим вопросом.
Представительские функции посольства в Экваториальной Гвинее по совместительству исполняет загранучреждение в Камеруне.