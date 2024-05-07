Владимир Путин вступил в должность президента России

Владимир Путин вступил в должность президента РоссииЦеремония инаугурации 7 мая состоялась в Кремле
Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России. Инаугурация состоялась в Андреевском зале Кремля. Сначала солдаты президентского полка внесли в зал государственный флаг. А затем они же внесли в зал знак президента России и Конституцию. Солдаты проходили через три зала – Александровский, Георгиевский и затем входили в главный Андреевский зал. Затем в зал зашли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
После этого участникам инаугурации предложили посмотреть на экраны. На них показали Владимира Путина в рабочем кабинете в Кремле, затем он прошел по коридорам первого корпуса Кремля и спустился по лестнице к своему кортежу, где сел в свой Aurus. К слову, впервые Aurus был показан на инаугурации 2018 г. А 7 мая в кортеже впервые были мотоциклы Aurus. Путь кортежа в Кремле был украшен российскими триколорами. Затем главу государства встретил комендант Московского Кремля. Затем он по парадной лестнице Большого Кремлевского дворца поднялся в парадные залы и прошел через Александровский и Георгиевский залы в Андреевский зал Кремля.
После этого Владимир Путин принес присягу народу России, которая прописана в Конституции. «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», – говорится в присяге. После принесения присяги председатель КС Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность президента России. Затем в залах заиграл гимн России.
Путин выступил перед гостями. Он поблагодарил граждан России во всех регионах России, участников специальной военной операции – «за оказанное мне доверие». По словам Путина, в тексте присяги сконцентрирована суть предназначения главы государства – «беречь Россию и служить народу». Это определяло «мою работу в прошлые годы и теперь будет это для меня превыше всего», сказал президент.
Путин сказал, что Россия будет открыта для отношений со всеми странами, которые видят в России партнера. «Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. И это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, не прекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру?» – сказал президент.
Затем хор исполнил «Славься» Михаила Глинки. После этого Владимир Путин вышел через святые сени и красное крыльцо к президентскому полку на Соборной площади. Путин поздравил солдат с 88-й годовщиной образования Кремлевского полка. После этого прошел торжественный марш полка.
На инаугурацию были приглашены около 2600 человек, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Среди них члены правительства, губернаторы, депутаты и сенаторы, доверенные лица Путина на президентских выборах (их было более 600 человек) и участники избирательного штаба Путина. Среди гостей были глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, бизнесмены Аркадий Ротенберг и Юрий Ковальчук, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и другие члены кабинета министров и многие др. Также среди гостей церемонии были главы диппредставительств, аккредитованные в России, в том числе и недружественных стран. При этом иностранных лидеров, по традиции, на инаугурацию не приглашают. Инаугурация в России «носит внутригосударственный характер», пояснял журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
Выборы президента России проходили 15–17 марта. В них участвовали четверо кандидатов. Явка на выборах составила 77,49%. Впервые выборы президента проходили в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования в 29 регионах. По итогам выборов Владимир Путин, который шел на выборы самовыдвиженцем, набрал 87,3% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) – 4,3%, Владислав Даванков («Новые люди») – 3,8%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,2%.