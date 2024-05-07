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Инаугурация президента и отставка правительства: онлайн

7 мая – день вступления в должность Владимира Путина
Максим Цуланов
Ирина Овчарова
Кристина Кормилицына / РИА Новости

11:59 Под оркестр президент поднимается по парадной лестнице из 66 ступеней.

11:58 Президента встречает комендант Московского Кремля Сергей Удовенко. К Путину обратились как к «товарищу президенту Российской Федерации» – дань уважения традиции советских времен.

11:55 Владимир Путин отправляется на церемонию на обновленной версии автомобиля российской марки Aurus Senat.

11:52 Путин направляется в Большой Кремлевский дворец из своего рабочего кабинета, в коридорах Кремля дежурят сотрудники ФСО, спускается по лестнице к своему кортежу.

11:50 Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин вышли на трибуну.

11:44 В Кремле началась инаугурация. Вносится Конституция РФ.

11:40 Владимир Путин может предложить кандидатуру премьер-министра уже 7 мая, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. пишет ТАСС.

11:20 Гости съезжаются на инаугурацию президента. Одним из первых в Кремль приехал коммунист Николай Харитонов, который был соперником Владимира Путина на выборах. 

Из членов правительства одним из первых прибыл министр спорта Олег Матыцин. Среди гостей также – американский актер, член «Справедливой России» Стивен Сигал, губернаторы Свердловской области Евгений Куйвашев, Мурманской Андрей Чибис, глава Кузбасса Сергей Цивилев, а также депутаты Госдумы и многие другие.

7 мая состоится торжественная церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. Инаугурация начнется в 12:00 по московскому времени и продлится около часа. Путин, выигравший президентские выборы с результатом в 87% голосов, будет вступать в должность в пятый раз. С этого момента будет отсчитываться его новый шестилетний президентский срок (до 2030 г.).

Все инаугурации президентов России
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7 мая 2024 г. пройдет инаугурация президента РФ. Владимир Путин официально вступит в должность пятый раз. Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Итоговая явка с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 77,49%. Действующий президент участвовал в выборах как самовыдвиженец и по итогам подсчета голосов победил с результатом 87,28%.

Как проходили церемонии инаугурации президентов в России — в галерее «Ведомостей». / Екатерина Штукина / РИА Новости

Во время церемонии президент положит руку на Конституцию и даст присягу, после чего по традиции обратится к гражданам с небольшой речью. Далее председатель Конституционного суда сообщит вновь избранному президенту об официальном вступлении в должность, вручив ему штандарт и знак президента. В зале прозвучит гимн России, а штандарт поднимут над Кремлем.

Согласно Конституции, после инаугурации президента правительство должно сложить полномочия, а его члены – перейти в статус исполняющих обязанности до назначения нового кабмина. 6 мая глава государства приехал в Дом правительства, чтобы подвести итоги работы перед формированием нового состава кабмина.

Госдума может утвердить кандидатуру премьер-министра 10 мая, а окончательно завершить утверждение нового состава правительства в рамках своих полномочий 13 мая. После поправок в Конституцию 2020 г. Госдума получила полномочия по утверждению вице-премьеров и гражданских министров, правительство (в том числе всех министров, кроме силовых) Дума будет утверждать впервые. 

Силовых министров и главу МИД президент назначит после консультаций с Советом Федерации (СФ). Верхняя палата парламента не позднее 20 мая определится по предложенным президентом кандидатурам, заявила в интервью «РИА Новости» спикер СФ Валентина Матвиенко.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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