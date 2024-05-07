Инаугурация президента и отставка правительства: онлайн

Инаугурация президента и отставка правительства: онлайн7 мая – день вступления в должность Владимира Путина
11:59 Под оркестр президент поднимается по парадной лестнице из 66 ступеней.
11:58 Президента встречает комендант Московского Кремля Сергей Удовенко. К Путину обратились как к «товарищу президенту Российской Федерации» – дань уважения традиции советских времен.
11:55 Владимир Путин отправляется на церемонию на обновленной версии автомобиля российской марки Aurus Senat.
11:52 Путин направляется в Большой Кремлевский дворец из своего рабочего кабинета, в коридорах Кремля дежурят сотрудники ФСО, спускается по лестнице к своему кортежу.
11:50 Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин вышли на трибуну.
11:44 В Кремле началась инаугурация. Вносится Конституция РФ.
11:40 Владимир Путин может предложить кандидатуру премьер-министра уже 7 мая, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. пишет ТАСС.
11:20 Гости съезжаются на инаугурацию президента. Одним из первых в Кремль приехал коммунист Николай Харитонов, который был соперником Владимира Путина на выборах.
Из членов правительства одним из первых прибыл министр спорта Олег Матыцин. Среди гостей также – американский актер, член «Справедливой России» Стивен Сигал, губернаторы Свердловской области Евгений Куйвашев, Мурманской Андрей Чибис, глава Кузбасса Сергей Цивилев, а также депутаты Госдумы и многие другие.
7 мая состоится торжественная церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. Инаугурация начнется в 12:00 по московскому времени и продлится около часа. Путин, выигравший президентские выборы с результатом в 87% голосов, будет вступать в должность в пятый раз. С этого момента будет отсчитываться его новый шестилетний президентский срок (до 2030 г.).
Во время церемонии президент положит руку на Конституцию и даст присягу, после чего по традиции обратится к гражданам с небольшой речью. Далее председатель Конституционного суда сообщит вновь избранному президенту об официальном вступлении в должность, вручив ему штандарт и знак президента. В зале прозвучит гимн России, а штандарт поднимут над Кремлем.
Согласно Конституции, после инаугурации президента правительство должно сложить полномочия, а его члены – перейти в статус исполняющих обязанности до назначения нового кабмина. 6 мая глава государства приехал в Дом правительства, чтобы подвести итоги работы перед формированием нового состава кабмина.
Госдума может утвердить кандидатуру премьер-министра 10 мая, а окончательно завершить утверждение нового состава правительства в рамках своих полномочий 13 мая. После поправок в Конституцию 2020 г. Госдума получила полномочия по утверждению вице-премьеров и гражданских министров, правительство (в том числе всех министров, кроме силовых) Дума будет утверждать впервые.
Силовых министров и главу МИД президент назначит после консультаций с Советом Федерации (СФ). Верхняя палата парламента не позднее 20 мая определится по предложенным президентом кандидатурам, заявила в интервью «РИА Новости» спикер СФ Валентина Матвиенко.