Инаугурация президента и отставка правительства: онлайн

7 мая состоится торжественная церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. Инаугурация начнется в 12:00 по московскому времени и продлится около часа. Путин, выигравший президентские выборы с результатом в 87% голосов, будет вступать в должность в пятый раз. С этого момента будет отсчитываться его новый шестилетний президентский срок (до 2030 г.).